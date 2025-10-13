overcast clouds
15°C
13.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1554
usd
100.7962
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Нада за Мундијал и даље постоји

МИТРОВИЋ ОТКРИО ЈЕДИНУ ПОЗИТИВНУ СТВАР У ОВОМ ТРЕНУТКУ: Ништа није у нашим рукама, фокус је на Андори

13.10.2025. 18:11 18:25
Пише:
Дневник
Извор:
Фудбалски савез Србије
Коментари (0)
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Фудбалери Србије играју у уторак у 20.45 часова против Андоре у гостима у квалификацијама за Светско првенство 2026.

Дан уочи утакмице, на званичној конференцији за медије говорили су вршилац дужности селектора А репрезентације Србије Зоран Мирковић и капитен Александар Митровић.

Најискуснији играч нашег националног тима истакао је да је победа најбољи лек за ситуацију у којој се Србија тренутно налази:

– После онако болног пораза, увек желите да следећа утакмица дође што пре и то је можда једина позитивна ствар у овом тренутку. Дуел са Андором је од велике важности за целу екипу. Тачно је да ништа више није у нашим рукама, али да бисмо остали у игри до последњег кола, морамо да урадимо све што је у нашој моћи и да појуримо максималан број бодова у последња три меча. Наравно, остаје нам нада да ће и други резултати ићи нама на руку и да ће Албанија направити неки кикс до краја квалификација – не губи оптимизам најбољи стрелац у историји нашег националног тима Александар Митровић. 

Он је додао да у фудбалу нема пуно времена ни за славље после великих победа, ни за тугу после пораза. 

– Ово ће да боли још дуго, али немамо избора. У екипи је много младих играча и ово је велики тест за све те момке. Морамо да извучемо поуке и да наставимо напред. Фокус је потпуно на утакмици са Андором, а после ћемо да размишљамо дубље шта се све десило у дуелу са Албанијом – поручио је Митровић.

фудбалска репрезентација србије мундијал 2026 александар митровић
Извор:
Фудбалски савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БАТА МИРКОВИЋ ВОДИ „ОРЛОВЕ“ У АНДОРИ: Немамо простора за кикс, овај задатак не схватам као „врућ кромпир“

Очекује праву реакцију фудбалера Србије

спорт

БАТА МИРКОВИЋ ВОДИ „ОРЛОВЕ“ У АНДОРИ: Немамо простора за кикс, овај задатак не схватам као „врућ кромпир“

13.10.2025. 18:06 18:26
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
"ОРЛОВИ" ОТИШЛИ У АНДОРУ: Србија отпутовала без Пиксија и неколико играча
srbija

"ОРЛОВИ" ОТИШЛИ У АНДОРУ: Србија отпутовала без Пиксија и неколико играча

12.10.2025. 14:26 14:35
Волим
0
Коментар
0
Сачувај