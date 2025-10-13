Нада за Мундијал и даље постоји
МИТРОВИЋ ОТКРИО ЈЕДИНУ ПОЗИТИВНУ СТВАР У ОВОМ ТРЕНУТКУ: Ништа није у нашим рукама, фокус је на Андори
Фудбалери Србије играју у уторак у 20.45 часова против Андоре у гостима у квалификацијама за Светско првенство 2026.
Дан уочи утакмице, на званичној конференцији за медије говорили су вршилац дужности селектора А репрезентације Србије Зоран Мирковић и капитен Александар Митровић.
Најискуснији играч нашег националног тима истакао је да је победа најбољи лек за ситуацију у којој се Србија тренутно налази:
– После онако болног пораза, увек желите да следећа утакмица дође што пре и то је можда једина позитивна ствар у овом тренутку. Дуел са Андором је од велике важности за целу екипу. Тачно је да ништа више није у нашим рукама, али да бисмо остали у игри до последњег кола, морамо да урадимо све што је у нашој моћи и да појуримо максималан број бодова у последња три меча. Наравно, остаје нам нада да ће и други резултати ићи нама на руку и да ће Албанија направити неки кикс до краја квалификација – не губи оптимизам најбољи стрелац у историји нашег националног тима Александар Митровић.
Он је додао да у фудбалу нема пуно времена ни за славље после великих победа, ни за тугу после пораза.
– Ово ће да боли још дуго, али немамо избора. У екипи је много младих играча и ово је велики тест за све те момке. Морамо да извучемо поуке и да наставимо напред. Фокус је потпуно на утакмици са Андором, а после ћемо да размишљамо дубље шта се све десило у дуелу са Албанијом – поручио је Митровић.