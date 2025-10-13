ПРОМОЦИЈA ДВОЈЕЗИЧНОГ ЗБОРНИКА РАДОВА Женско лице руске емиграције
13.10.2025. 12:48 12:50
Промоција двојезичног зборника радова Међународне конференције „Женско лице руске емиграције: лица, судбине, традиција, наслеђе”одржаће се у оквиру манифестације „Дани руске културе”, 14. октобра у 17.30 часова у Архиву Војводине, Жарка Васиљевића 2а. Зборник је објављен уз финансијску подршку Националног савета руске националне мањине.
У културном програму презентације учествују: Руски камерни хор „Наслеђе”из Новог Сада, Дечији хор „Свети Василије Острошки” из Беочина, а моћи ће да се виде и слике уметнице Вере Харван.