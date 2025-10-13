ГРАДСКА УПРАВА ОБЈАВИЛА ЈАВНИ ПОЗИВ У четири улице планирана градња водоводне мреже
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (УГЗИ) објавила је јавни позив извођачима радова за изградњу водоводне мреже у улицама Др Милана Костића у Футогу, Новопланираној на Поповици у Сремској Каменици, Светозара Марковића у Каћу и делу Балзакове на Лиману.
Процењена вредност инвестиције је 23 милиона динара, без ПДВ-а, а радови ће трајати 120 дана.
По пројекту, коју је израдио „Војводинапројект”, у Улици др Милана Костића предвиђен је цевовод дужине 471,24 метра, у Новопланираној, између Фрушкогорског пута и Улице буџак у Каменици, 114,19 метара, док је у Светозара Марковића пројектован водовод укупне дужине 291,87 метара. Како је у техничкој спецификацији објављеној на Порталу јавних набавки објашњено, траса водовода у Балзаковој улици дефинисана је тако да обухвати објекте од кућног броја 2 до 8 у тој улици и од кућног броја 8 у Балзаковој до 68 у Нарадног фронта. Укупна дужина новопројектоване уличне мреже износи 268 метара.
„Предмет пројекта је водовод који се налази у делу блока ограниченог улицама Цара Лазара, Балзакова, Нарадног фронта и Иве Андрића. За потребе реконструкције саобраћајних површина у том блоку, неопходно је измештање водовода, који је изгађен од азбестцемента и склон је честим хаваријама. Новопројектована водоводна мрежа је постављена паралелно са градском саобраћајницом, једним делом у зеленој површини, а другим делом у тротоару на одговарајућој дубини“, наводе надлежни у документацији јавне набавке.
Понуде на тендер Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције подносе се до 17. октобра, а навише 40 дана након тога биће донета одлука о додели уговора или, пак, обустави поступка. Имајући у виду рокове, укључујући и период за увођење извођача у посао, радови би могли да почну крајем ове или почетком наредне године.