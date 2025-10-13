ВТА ЛИСТА: Даниловић 49. на, најбољи пласман у каријери Радивојевић и Костовић

Најбоље рангирана српска тенисерка Олга Даниловић покварила је пласман за седам позиција на најновијој ВТА листи и тренутно је 49. играчица света са 1.188 бодова.

Другорангирана српска тенисерка Лола Радивојевић остварила је најбољи пласман у каријери, пошто је напредовала за 25 места и од данас је 148. играчица на ВТА листи са 499 поена.

Нина Стојановић је назадовала за две позиције и тренутно је на 167. месту са 437 поена.

Теодора Костовић је поправила пласман за 27 позиција и од данас је 186. тенисерка света са 382 поена, што је најбољи пласман у каријери младе српске тенисерке.

Белорускиња Арина Сабаленка и даље је најбоља тенисерка света са 10.400 бодова. Пољакиња Ига Швјонтек је задржала друго место на ВТА листи, док је Американка Коко Гоф и даље трећа тенисерка света. Швјонтек је сакупила 8.768 поена, а Гоф 7.873.

Америчка тенисерка Аманда Анисимова је четврта на WТА листи, док је њена сународница Џесика Пегула напредовала за једно место и тренутно је пета играчица света.

Рускиња Мира Андрејева је пала на шесто место WТА листе, а потом следе Американка Медисон Киз, Италијанка Јасмин Паолини, Елена Рибакина из Казахстана и Рускиња Екатерина Александрова, која је поправила пласман за једну позицију и тренутно је десета играчица света.