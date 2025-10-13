few clouds
НОЋНИ БАЗАР ОДРЖАН У ЧОКИ Промоција предузетништва и креативности са циљем да постане препознатљив бренд локалне заједнице

13.10.2025. 11:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
базар
Фото: Илустрација/ Canva

У оквиру јесењих активности, у Чоки је одржан још један Ноћни базар, који је окупио бројне излагаче, посетиоце и најмлађе учеснике кроз радионице и креативне програме.

Ова манифестација, коју локална самоуправа организује у сарадњи са „Новосадским ноћним базаром“ и „Колпингом Србије“, постаје традиционални догађај који из године у годину привлачи све већу пажњу грађана.

Овогодишњи јесењи базар је други по реду, а први који је организован ове године, са циљем да ова манифестација постане препознатљив бренд локалне заједнице.

Током дана одржана је и радионица посвећена женском предузетништву, са фокусом на теме маркетинга и промоције на друштвеним мрежама. 

Посетиоци су имали прилику да обиђу велики број тезги са домаћим производима и рукотворинама локалних излагача. 

Посебну пажњу привукла је дечја радионица, у којој су најмлађи правили предмете од ручно рађене масе и сапуна, а организатори су се потрудили да за њих обезбеде и послужење. 

чока ноћни базар
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
