НОЋНИ БАЗАР ОДРЖАН У ЧОКИ Промоција предузетништва и креативности са циљем да постане препознатљив бренд локалне заједнице
У оквиру јесењих активности, у Чоки је одржан још један Ноћни базар, који је окупио бројне излагаче, посетиоце и најмлађе учеснике кроз радионице и креативне програме.
Ова манифестација, коју локална самоуправа организује у сарадњи са „Новосадским ноћним базаром“ и „Колпингом Србије“, постаје традиционални догађај који из године у годину привлачи све већу пажњу грађана.
Овогодишњи јесењи базар је други по реду, а први који је организован ове године, са циљем да ова манифестација постане препознатљив бренд локалне заједнице.
Током дана одржана је и радионица посвећена женском предузетништву, са фокусом на теме маркетинга и промоције на друштвеним мрежама.
Посетиоци су имали прилику да обиђу велики број тезги са домаћим производима и рукотворинама локалних излагача.
Посебну пажњу привукла је дечја радионица, у којој су најмлађи правили предмете од ручно рађене масе и сапуна, а организатори су се потрудили да за њих обезбеде и послужење.