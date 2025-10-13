ШПАНИЈА О МЛАДОМ СРБИНУ НИКОЛИ КУСТУРЦИ: "Барселона је добила новог хероја за будућност"
Иако је Барселона претрпела болан пораз на свом паркету против екипе Леиде (86:91), светла рефлектора ипак су заслужено припала Николи Кустурици.
Србин је уписао своје име у историју клуба као најмлађи дебитант Барселоне у шпанској АЦБ лиги.
Млади српски кошаркаш, рођен 2009. године, дебитовао је са свега 16 година, 5 месеци и 12 дана, у самом финишу прве четвртине, када га је тренер Ђоан Пењароја убацио у игру уместо Хуанија Маркоса, који је направио другу личну грешку.
Кустурица је на терену провео симболичних 46 секунди, али и толико је било довољно да обори рекорд Ерика Виле, који је 2014. дебитовао са 16 година, 6 месеци и 29 дана.
Никола Кустурица већ три године носи дрес Барселоне и живи у чувеној академији Ла Масија, у коју је стигао као кадет.
Тренутно је јуниор прве године и играће и у новој омладинској "Лига У", док истовремено тренира са првим тимом.
Летос је са репрезентацијом Србије освојио титулу првака Европе у конкуренцији до 16 година, а уз то је проглашен и за најкориснијег играча (МВП) турнира. Његове бројке говоре саме за себе: 20 поена, 7,7 скокова, 3,4 асистенције, 2,1 украдена лопта, 1,6 блокада по утакмици.
"Веома сам срећан што сам део припрема са првим тимом. Велико искуство за мене. Захвалан сам тренеру Ђоану Пењароји и целом стручном штабу на поверењу. Сада је најважније да наставим да радим и напредујем", рекао је Кустурица након свог дебија.
Кустурица је шести млади играч који је дебитовао за први тим Барселоне у последњем периоду, али се већ сада прича о још млађем таленту – Мохамеду Дабонеу, рођеном 2011. године, који са само 13 година већ тренира са сениорима и могао би да обори све рекорде у наредним годинама.
"Барселона је поражена, али је истовремено добила новог хероја будућности. Кустурица је својим дебијем најавио велике ствари и потврдио да српска кошарка има будућност", пише шпанска Марка.