few clouds
13°C
13.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ШПАНИЈА О МЛАДОМ СРБИНУ НИКОЛИ КУСТУРЦИ: "Барселона је добила новог хероја за будућност"

13.10.2025. 11:06 11:09
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
kusturica
Фото: Никола Кустурица са наградом МВП-ја, фото: ФИБА

Иако је Барселона претрпела болан пораз на свом паркету против екипе Леиде (86:91), светла рефлектора ипак су заслужено припала Николи Кустурици.

Србин је уписао своје име у историју клуба као најмлађи дебитант Барселоне у шпанској АЦБ лиги.

Млади српски кошаркаш, рођен 2009. године, дебитовао је са свега 16 година, 5 месеци и 12 дана, у самом финишу прве четвртине, када га је тренер Ђоан Пењароја убацио у игру уместо Хуанија Маркоса, који је направио другу личну грешку.

Кустурица је на терену провео симболичних 46 секунди, али и толико је било довољно да обори рекорд Ерика Виле, који је 2014. дебитовао са 16 година, 6 месеци и 29 дана.

Никола Кустурица већ три године носи дрес Барселоне и живи у чувеној академији Ла Масија, у коју је стигао као кадет.

Тренутно је јуниор прве године и играће и у новој омладинској "Лига У", док истовремено тренира са првим тимом.

Летос је са репрезентацијом Србије освојио титулу првака Европе у конкуренцији до 16 година, а уз то је проглашен и за најкориснијег играча (МВП) турнира. Његове бројке говоре саме за себе: 20 поена, 7,7 скокова, 3,4 асистенције, 2,1 украдена лопта, 1,6 блокада по утакмици.

"Веома сам срећан што сам део припрема са првим тимом. Велико искуство за мене. Захвалан сам тренеру Ђоану Пењароји и целом стручном штабу на поверењу. Сада је најважније да наставим да радим и напредујем", рекао је Кустурица након свог дебија.

Кустурица је шести млади играч који је дебитовао за први тим Барселоне у последњем периоду, али се већ сада прича о још млађем таленту – Мохамеду Дабонеу, рођеном 2011. године, који са само 13 година већ тренира са сениорима и могао би да обори све рекорде у наредним годинама.

"Барселона је поражена, али је истовремено добила новог хероја будућности. Кустурица је својим дебијем најавио велике ствари и потврдио да српска кошарка има будућност", пише шпанска Марка.

кк барселона
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МВП ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА НИКОЛА КУСТУРИЦА: Ово ће се памтити цео живот
kusturica.

МВП ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА НИКОЛА КУСТУРИЦА: Ово ће се памтити цео живот

17.08.2025. 20:24 20:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОД НОВОСАДСКОГ СТАРА ДО ИСТОРИЈЕ КОШАРКАШКОГ ГИГАНТА: Кустурица оборио рекорд Барселоне
nikola kusturica

ОД НОВОСАДСКОГ СТАРА ДО ИСТОРИЈЕ КОШАРКАШКОГ ГИГАНТА: Кустурица оборио рекорд Барселоне

19.09.2025. 11:34 11:37
Волим
0
Коментар
0
Сачувај