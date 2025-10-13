ВАЖАН ПОДИЈУМ ЗА МИЛОША ПАВЛОВИЋА: Освојио друго место на трци у Барселони
Српски аутомобилиста Милош Павловић освојио је друго место у другој трци викенда у оквиру Ламборгини Супер трофео такмичења, који је одржан на гран-при стази надомак Барселоне.
– Недељну трку је за дуо Павловић-Руфини започео италијански возач, који се сјајно снашао на старту, избегао све гужве и удесе и 25. стартно место већ после само неколико кривина претворио у 13. позицију у трци. Током свог 'стинта' храбро се борио са квалитенијим ривалима и успео је да Милошу преда 'хуракан супер трофео ево2' са стартним бројем 33 на 15. позицији у генералном поретку и на 6. месту у оквиру Про-Ам класе. У тим тренуцима, сигурносно возило изашло је на стазу и груписало колону 'хуракана' што је Павловићу отворило прилику за борбу за висок пласман – наводи се у саопштењу из тима српског аутомобилисте.
– Нажалост, период под сигурносним возилом је трајао веома дуго па је Милошу, уместо уобичајених 30-ак минута вожње, на располагању било нешто мање од 20, да покуша да стигне до самог врха. Времена ипак није било довољно за подвиг, али српски ас је успео да напредује седам позиција и том приликом претекне четворицу ривала из класе, што је било довољно за нови подијум у оквиру Про-Ам поретка. Овај резултат је добро дошао после прве трке у којој су освојени бодови, али без пласмана на подијум – додаје се у саопштењу.
Павловић је за суботњу трку заузео осму стартну позицију.
– Напредовао је до другог места током свог 'стинта', али Алесио Руфини није био у могућности да током своје смене за управљачем одржи Милошев темпо па је пао у поретку и стигао до шестог места у класи за двојац АСР тркачког тима – наводи се у саопштењу.
Павловић је изјавио да је задовољан тркама у Барселони.
– Алесио и ја смо успели да обе трке завршимо у бодовима, а посебно сам задовољан другом трком у програму зато што смо се попели на победничко постоље! Са другим местом у нашој класи попели смо се на трећу позицију у шампионату. Сада нам преостаје још један тркачки викенд, па се надам да ћемо на позитиван начин успети да заокружимо наступ у шампионату – рекао је Павловић.
Павловић и Руфини се налазе на трећој позицији у генералном пласману у оквиру Про-Ам категорије са по 80 поена, четири мање од тренутно другопласираних, посаде Бак/Купенс из белгијског тима Боутсен ВДС.
Лидери Про-Ам класе Герин и Димитров (ЦМР), победници из Барселоне, воде са по 128 освојених бодова.
Последње две овосезонске трке у оквиру Ламборгини Супер трофео Европа шампионата на програму су 6. и 7. новембра у Мизану, где се потом следећа два дана одржава Светско финале Ламборгини Супер трофео такмичења, са учешћем најбољих посада из континенталних шампионата Европе, Северне Америке и Азије.