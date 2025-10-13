ЦРНО-БЕЛИ У ПРОБЛЕМУ: Муринен се осећа лоше, Обрадовић открио ко не игра против Реала и Басконије
Кошаркаш Партизана Шејк Милтон неће путовати са екипом у Шпанију на мечеве против Реала и Басконије у Евролиги.
Кошаркаши Партизана ће 15. октобра гостовати Реалу у четвртом колу Евролиге, а два дана касније играће са Басконијом у петом колу Евролиге.
Тренер црно-белих Жељко Обрадовић је подсетио да је Басконија у недељу увече на свом терену победила Реал резултатом 105:100 у шпанском првенству.
– Реал је екипа која игра доста у транзицији, али и тим који има карактертистику да у доњем посту прави предност у транзиционој игри. То је један важан детаљ игре, али ту је 'пик енд рол' игра. Крећу се добро без лопте и добро шутирају за три. Играју зонски пресинг. Радили смо и радићемо, имамо тренинг када дођемо у Мадрид – рекао је Обрадовић у обраћању новинарима у Београду.
Обрадовић је потом одговорио на питање како би црно-бели требало да играју против Реала да би стигли до победе.
– Да играмо на највећем могућем нивоу, да одиграмо скоро перфектну утакмицу – додао је Обрадовић.
Он је навео да се фински кошаркаш Мика Муринен осећао лоше пре данашњег тренинга.
– Што се нас тиче имамо проблем да Милтон сигурно неће путовати у Шпанију. Неће путовати са екипом, процене лекара су да је боље да остане овде, надамо се да ће се у суботу вратити тренинзима. Муринен се пре тренинга осећао лоше, послали смо га код лекара на прегледе, надам се да ће путовати у уторак – рекао је тренер Партизана.
Утакмица између Реала и Партизана биће одиграна у среду од 20.45 часова у Мадриду. Партизан и Реал су у прва три кола Евролиге забележили по две победе и пораз.
Џонс и Бошњаковић: Чувати Тавареза, Кампаца...
Кошаркаш Партизана Карлик Џонс изјавио је да црно-бели морају да буду константни током целог меча ако желе да остваре добар резултат против Реала.
– Рекао бих да морамо да будемо константни 40 минута, последње две утакмице смо имали 30 од 40 минута. Сад играмо против веома добре екипе Реала, одлучиће мали детаљи. Мислим да су ти детаљи најбитнији за нас, да водимо рачуна. Морамо да се бранимо добро, да дајемо добре лопте у нападу – рекао је Џонс у разговору са новинарима у Београду.
– Ове утакмице на старту сезоне су ми много помогле, да дођем у форму и уђем у ритам. Ту су и нови играчи, да се уклопим с њима. Свака утакмица може да буде моја или нечија друга најбоља партија – додао је кошаркаш Партизана.
Басконија је у недељу увече на свом терену победила Реал резултатом 105:100 у шпанском првенству.
– Гледао сам да видим шта сваки тим ради, да видим играче на мојој позицији како се понашају. Понекад сам покушао да уживам, али тешко када играш против њих у наредним утакмицама – рекао је Џонс.
Партизан ће у Шпанији играти без Шејка Милтона.
– То је велики ударац за нас, надам се да ћемо се брзо опоравити. Следећи играч мора да изађе и помогне – истакао је Џонс.
Кошаркаш Партизана Митар Бошњаковић изјавио је да црно-беле чекају два тешка гостовања.
– Реал је увек незгодна екипа иако нису добро почели сезону. Требало би чувати Тавареза, Кампаца... Полако се враћам у рутину. Тренирам са екипом, осећам се добро. Побеђујемо, тако да сам задовољан – навео је Бошњаковић.