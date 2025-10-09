ЕВРОЛИГА КАЗНИЛА ПАРТИЗАН: Инциденти на мечу са Олимпијом су оволико коштали црно-беле
09.10.2025. 13:09 13:11
Дисциплинска комисија Евролиге казнила је Партизан са 13.000 евра због инцидената на утакмици другог кола против Олимпије из Милана.
Кошаркаши Партизана победили су 2. октобра у Београдској арени екипу Олимпије резултатом 80:78.
У саопштењу се наводи да је београдски клуб кажњен са 13.000 евра због убацивања предмета на терен на основу члана 29.2.г) Дисциплинског кодекса Евролиге.
Кошаркаши Партизана ће вечерас (четвртак) од 20.30 часова у Београдској арени дочекати Ефес у трећем колу Евролиге.