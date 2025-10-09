НЕКАДАШЊИ ТРЕНЕР ЖОК НОВИ САД ДАНИЈЕЛА КИЈАЦ ВУЛОВИЋ ОТВОРИЛА НОВО ПОГЛАВЉЕ Позив из Кине се не одбија
Изданак чувене одбојкашке династије Кијац, Данијела Кијац Вуловић, започела је ново и узбудљиво поглавље каријере – ангажман у Кини, где ће водити У18 селекцију у Пекингу, у оквиру једног од најстаријих и најугледнијих одбојкашких кампова у тој земљи.
Дипломирани тренер одбојке са Факултета за спорт у Новом Саду, Данијела иза себе има богато искуство и на терену и поред њега. Током играчке каријере носила је дресове Поштара из Зрењанина, Црвене звезде, Луке Бар и Србијанке из Ваљева, а сарађивала је са провереним стручњацима попут Миленка Вуковића, Зорана Терзића и Мирослава Аксентијевића.
Тренерским послом бави се од 2006. године – најпре у Ваљеву и ЖОК Уб-у, затим у Првој лиги са Новим Садом, као и у Суперлиги са ЖОК Клек. Део каријере провела је и у кадетској репрезентацији Србије, где је додатно усавршавала свој приступ раду са младим играчицама.
А онда је стигао позив који се, како сама каже, „не одбија“ – понуда да преузме кинеску омладинску селекцију.
– Кина има велики спортски систем и увек тежи напретку. Била сам у Пекингу крајем маја и услови за рад су феноменални. Играчице су младе, вредне и жељне знања – то је за мене прави подстрек – истакла је Данијела Килац Вуловић за И лове Зрењанин портал.
Додаје да је и раније имала понуде из Грчке и Француске, али је стрпљиво чекала прави тренутак.
– Одувек сам желела искуство као што је Кина. Верујем да је то право место да наставим да учим, пратим савремене трендове и преносим своје знање. Човек напредује докле год даје и прима иновације – нагласила је.
Иако одлазак у Кину није била лака одлука због раздвојености од породице, пресудила је – подршка најближих.
– Када вас породица подржи, ништа није тешко. Чујемо се свакодневно са супругом Дејаном и синовима Вуком и Душаном. А када почне првенство, биће још више позива – од најстаријег сина Страхиње, дизача ОК Дубочица из Лесковца, као и од сестрине деце – Раде Перовић, која игра у Русији, и Јована, члана екипе из Тополе – открила је кроз осмех Данијела Килац Вуловић.
