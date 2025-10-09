overcast clouds
Сахране за петак, 10. октобар

09.10.2025. 14:29 14:34
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробљу у Новом Саду у петак ће бити сахрањени:

Ана Јосипа Вигњевић – урна - 1937. 09:45

Милица Душана Тодорић 1949. 11:15

Гордана Живорада Мириловић 1955. 12:45

Сима Јована Гуцунски – испраћај - 1934. 13:30

Ана Еугена Папић – испраћа ј- 1952. 14:15

Ђуро Симе Раца – испраћај - 1939. 15:00

Старо гробље, Петроварадин

Ратко Душана Секула 1944. 13:00

Гробље у Каћу

Каћ Луке Саво Миљевић 1938. 15:00

Горње Старо гробље, Футог

Милорад Благоја Недимовић – урна - 1935. 13:00

