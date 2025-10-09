Сахране за петак, 10. октобар
09.10.2025. 14:29 14:34
На Градском гробљу у Новом Саду у петак ће бити сахрањени:
Ана Јосипа Вигњевић – урна - 1937. 09:45
Милица Душана Тодорић 1949. 11:15
Гордана Живорада Мириловић 1955. 12:45
Сима Јована Гуцунски – испраћај - 1934. 13:30
Ана Еугена Папић – испраћа ј- 1952. 14:15
Ђуро Симе Раца – испраћај - 1939. 15:00
Старо гробље, Петроварадин
Ратко Душана Секула 1944. 13:00
Гробље у Каћу
Каћ Луке Саво Миљевић 1938. 15:00
Горње Старо гробље, Футог
Милорад Благоја Недимовић – урна - 1935. 13:00