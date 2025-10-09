СРБИЈА НАГРАЂУЈЕ ШАМПИОНЕ Влада донела решење о наградама за спортисте који су освојили медаље
БЕОГРАД: Влада Србије усвојила је данас решења о додели новчаних награда за спортисте који су освојили златне, сребрне и бронзне медаље на светским првенствима у Загребу (Република Хрватска) од 13. до 21. септембра, Шангају (Народна Република Кина) од 21. до 28. септембра, Улан Батору (Монголија) од 23. до 29. јуна и у Токију (Јапан) од 13. до 21. септембра.
На тим светским првенствима освојене су медаље у олимпијским дисциплинама рвање, веслање, атлетика и кошарка три на три, а износ награде је 30.000 евра у динарској противвредности за злато, 25.000 евра у динарској противвредности за сребро и 20.000 евра у динарској противвредности за освојену бронзану медаљу, наводи се у саопштењу Владе.
Спортисти који су освојили бронзане медаље на европским првенствима одржаним у Прагу (Чешка Република) од 19. до 22. јуна, Подгорици (Црна Гора) од 23. до 26. априла и у Шаторуу (Република Француска) у олимпијским спортским дисциплинама кајак, џудо и стрељаштво добиће по 10.000 евра у динарској противвредности.
Новчане награде додељене су и спротистима који су освојили злато, сребро и бронзу на Светском првенству у параолимпијској дисциплини атлетика на такмичењу у Њу Делхију (Република Индија) од 26. септембра до 5. октобра у износима од по 30.000 евра у динарској противвредности за злато, 25.000 евра у динарској противвредности за сребро и 20.000 евра у динарској противвредности за освојену бронзану медаљу.
Укупно је награђено 17 спортиста, а њихови тренери добили су награде у истоветним износима.