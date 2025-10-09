"АВАНТУРА БАНАТ" ДОНОСИ ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И НОВИ ЖИВОТ СЕОСКОМ ТУРИЗМУ Мале Пијаце постају значајна тачка на туристичкој мапи Србије КВАДОВИ, МОТО КРОС И ФОТО САФАРИ
Реализација пројекта „Авантура Банат“ у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Румунија-Србија за Мале Пијаце, насеље у кањишкој општини на северу Бачке, представља изузетно значајан подстицај за развој туризма.
Удружење грађана „Покрет за Мале Пијаце“ је водећи корисник у пројекту, а партнери су Удружење за развој туризма Тиса-Палић и
једно удружење из Отелека (Румунија) уз свердну подршку Месна заједница Мале Пијаце и локалне самоуправе општине Кањижа.
У току је извођење радова на обнови зграде поред Вашаришта где ће бити смештен туристички информативни центар и уређени смештајни капацитети, док се код језера обављају радови на изградњи стазе за квад моторна возила, коју ће моћи да се користи и за мото крос, што ће туристима из окружења омогућити да уживају у авантурама. Радови треба да се заврше крајем децембра ове
године.
Туристички информативни центри који ће се у оквиру пројекта „Авантура Банат“ формирати у Малим Пијацама и Отелеку, предвиђено је да буду две организационе тачке за авантуристички туризам у региону. Израдиће се база података пружаоца услуга и дефинисати развојна и маркетиншка стратегија авантуристичког туризма. Осмислиће се и тематске авантуристичке руте које ће обухватити јахање
коња, вожња кочијама, пешачке и бициклистичке руте, посматрање птица, а биће могућа и вожња кајака. У оквиру пројекта који је започео крајем прошле године и траје до половине идуће године, организоваће се едукација едукација за 20 људи, професионалних чувара природе и волонтера који ће се обучити за пријем туриста и бити им на услузи.
- Пројекат има за циљ подстицање развоја авантуристичког туризма у пограничном региону кроз изградњу неопходне инфраструктуре, али допринеће и развоју сеоског туризма у Малим Пијацама – наглашава председник Савета МЗ Мале Пијаце Еде Сарапка.
– Много тога добијамо захваљујући улагањима које су из средстава ЕУ и учешће општине Кањижа. Добијамо обновљену зграду и
стазу квадове и крос моторе. За адаптацију зграде обезбеђено је 63.000 евра, за изградњу стазе крај језере 25.000 и исто толико за набавку четири квад возила. Улагања ће бити видна за сеоски туризам, да заинтересујемо авантуристе и туристе из наше земље и региуона, да будемо видљивији на туристичкој мапи овде на северу Бачке.
Сарапка истиче да Мале Пијаце имају пуно тога због чега доћи. Етно кућа крај Киреша јеко је лепо уређена , одржавају се и велики месечни робни вашари, а Сарапка сматра да је управо стаза за квадове и мото крос будућност јер омладина једва чека да буде завршена.
– Једно пољопривредно газдинство бави се узгојем коња и имају јако интересантан програм за децу, али ту је и могућност за фото сафарије за фотографисање водених птица уз обезбеђење смештаја. Можемо туристима да понудимо целодневни програм за боравам у Малим Пијацама – сматра Сарапка.
Дугу традицију има робни, занатски и сточни вашар који се одржава последње недеље сваког месеца, који је по понуди и посећености парира вашарима у Сенти, Бачкој Тополи и удаљенијим вашарским дестинацијама.
– Вашар функционише више од пола века па се трудимо да одржимо ниво на који су продавци и посетиоци навикли, такође и да унапређујемо и обогаћујемо понуду. На вашару у Малим Пијацама на окупу буде око 400 продаваца од којих 240 имају сталну резервацију места. Они увек имају увек разноврсну понуду, једино да се још поправи куповна па би се сваком исплатило да дође на наш велики вашар, јер добра храна, добри људи и добро расположење су оно што привлачи посетиоце из околине – уверен је Еде Сарапка.
Пројекат „Развој туризма кроз „цветање“ Тисе – природне лепоте и културно наслеђе Кањиже“ реализује Дневник Војводина пресс доо, а суфинансира Општина Кањижа. Ставови у подржаном пројекту не изражавају нужно ставове органа који је доделио средства.