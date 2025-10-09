У ОПШТИНИ СТАРА ПАЗОВА ОКО 90% ДЕЦЕ ВАКЦИНИСАНО Дете које је невакцинисано може да "покупи" многе инфекције
У општини Стара Пазова више од 90 процената деце је вакцинисано обавезним вакцинама
-Ако је дете болесно, сачекаћемо да оздрави, да се дете опорави, па ћемо тек тада дати вакцину. MMR вакцина се даје годинама уназад, присутна је код нас скоро пола века уназад и већина данашњих родитеља је ту вакцину примило, те не видимо медицинско оправдање за то што не желе да дају својој деци - рекла је за РТВ Стара Пазова, докторка педијатар имунолог Александра Вуков.
-Обзиром да MMR штити од разних болести, које могу да буду веома опасне, као што сваке године имамо епидемију богиња. Невакцинисано дете може имати озбиљне последице. Невакцинисано дете је угрожено, да покупи већину инфекција, изложено и подложно да добије неку од болести и да се озбиљно разболи - навела је докторка Вуков за РТВ Стара Пазова.