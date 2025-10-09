overcast clouds
ДА ЛИ ЗНАТЕ ШТА ЈЕ РОГ БАНАТА? У питању је фестивал на којем можете да чујете необичне музичке инструменте

09.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
рог баната
Фото: Народни музеј Зрењанин

Међународни фестивал традиционалних инструмената „Рог Баната“, који организује Удружење грађана “Банатске гајде”, биће одржан у петак, 10. октобра, са почетком у 19 часова, у Малом салону Народног музеја Зрењанин.

„Рог Баната“ се традиционално одржава у Зрењанину од 2018. године. Фестивал има за цилј да представи један од најзначајнијих елемената нематеријалног културног наслеђа, а то је свирање на традиционалним музичким инструментима. 

До сада је фестивал окупио уметнике из седам земалја и организовао концерте и едукативне радионице у Београду, Новом Саду, Вршцу и Зрењанину. 

Ове године фестивал ће бити организован само у Зрењанину, а уједно ће бити обележена и пуна деценија рада Удружења грађана „Банатске гајде“. 

Овогодишњи учесници су Дорел Мариану (панова фрула), Огњен Огњановић (трогласне војвођанске гајде), Милош Максић (фрула), Леле Јожеф (цитра), као и гости изненађенја. Програмски директор фестивала је Вања Илијев.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
