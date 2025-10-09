(ФОТО) НОВОСАЂАНКА СА МАСТЕРОМ ФЕНГ ШУИЈА ОТКРИВА МАЛЕ ТАЈНЕ УРЕЂЕЊА ДОМА Ево како суграђанима чисти дом уз помоћ традиционалне праксе! Навела и МИТОВЕ, али и шта радити са превише БРАОН боје у кући
Фенг шуи, древна кинеска вештина уређења простора која има за циљ да усклади окружење са природним енергетским токовима (чи) ради побољшања здравља, благостања и среће људи, све је популарнија у Србији.
Модерни фенг шуј се користи у уређењу ентеријера, пословном планирању, архитектури, баштованству и личном развоју.
Овом занимљивом вештином, на вишем нивоу, бави се и Новосађанка Марија Парокаи, фенг шуи мастер архитекта, која истиче да је правило да се помоћу пет елемената довлачи енергија у животну енергију дома.
-То могу бити декорација, јастуци. Тамо где је много браон боје, то значи да је стагнација у дому,а тада се додају боје, цвеће, слике, вода, рибице, да се животна енергија појача. Када радим фенг шуи пројекат, мени је потребан двоцрт. На основу тога уцртавам где се шта поставља. Има ту и анализа окружења дома, као и датума рођења укућана- казала је за РТВ Парокаи.
Она истиче да се људи полако буде у уређивању свог дома.
-Мит је да сви нпр. спавају окренути на север. Свако је индивиадуа за себе. Важно је да буде отворена енергија дома, много светла када се улази у кући и да се ослободимо од свих вишкова- савет је стручњака.