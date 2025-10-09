Жели да буде као отац
СИН ДЕЈАНА СТАНКОВИЋА СА „ОРЛОВИМА“: Прво грб Србије, па онда презиме, маштао сам о А тиму
Фудбалски репрезентативац Србије Александар Станковић изјавио је да му се остварио сан да наступи за А селекцију.
Фудбалери Србије почели су у понедељак припреме за мечеве против Албаније и Андоре у групи К квалификација за СП 2026. Србија ће 11. октобра у Лесковцу дочекати Албанију, а три дана касније гостоваће Андори.
Александар Станковић је син српског тренера Дејана Станковића. Александар Станковић је прошао омладинске селекције Србије, али још није дебитовао за А тим. Он је тренутно члан Клуба Бриж.
– Почео сам са У-15 селекцијом… од тада сам стално маштао о А репрезентацији. И сада сам ту. Не могу да вам опишем како се осећам, то је испуњење сна – рекао је Станковић, пренео је званични сајт ФСС.
Он је навео да је мотивисан када игра за Србију.
– Кад играм за Србију, увек сам мотивисан на максимуму. Ја се свуда представљам као Србин. Јесте, имао сам више пута понуду да играм за Италију, али је одговор увек био исти. Моја породица је из Србије, ја се осећам потпуно као Србин. Само је једна репрезентација за коју желим да играм – истакао је Станковић.
Открио је и очеву поруку пре поласка на окупљање репрезентације, речи које у себи носи као завет.
– Као што би сваки тата рекао сину, рекао ми је да се понашам лепо, да пре него што обучем дрес, прво погледам грб Србије и да га увек ставим испред презимена. Видео сам његов портрет испред свлачионица. Сваки пут кад дођем у Пазову, станем испред те слике, погледам је и пожелим да му се једног дана приближим по броју наступа за државни тим.
Српски фудбалер је рекао да је једва чекао да ради на припреми утакмице против Албаније.
– Расте тензија, као и пред сваку утакмицу. Припремамо се у миру, полако спремамо меч. Искрено, не познајем баш све играче Албаније, али ових дана радимо детаљно на анализи противника – додао је Станковић.
Прво место на табели групе К квалификација за СП 2026. држи Енглеска са 15 бодова, Албанија има осам, а Србија седам. Летонија је четврта на табели са четири, док је Андора последња без бодова.