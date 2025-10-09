НОВАК ОТВОРЕНО О ШАНГАЈУ: Ово је физички и здравствено један од најтежих турнира у мом животу
Српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у полуфинале Мастерса у Шангају.
Ђоковић је у четвртфиналу савладао Белгијанца Зизуа Бергса 6:3, 7:5.
– Бергс је изузетан момак. Било је проблема у овом мечу, требало је да завршим овај меч на 5:4, али сам био превише пасиван. Заиста су захтевни услови ових дана у Шангају, покушаћу то да пребродим – рекао је Ђоковић по завршетку меча.
Ђоковић ће у полуфиналу Мастерса у Шангају играти против Валентина Вашероа из Монака.
– Велика ствар за тенис у Монаку. Заиста ми је драго због њега. Много добро знам његовог тренера, провео сам одређено време у Монаку у последњих 15 година. Овај турнир поседује најбоље играче света, али је импресивно шта је он урадио са те позиције – додао је српски тенисер.
Ђоковић се потом обратио на српском језику.
– Драго ми је да сам победио, то је све што могу да кажем. Дефинитивно, ово је физички и здравствено један од најтежих турнира у мом животу, барем по осећају на терену. Било је проблема, али идемо даље – истакао је Ђоковић.