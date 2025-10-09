Потврдио и градоначелник! НАЈБОЉА ВЕСТ ЗА ЗРЕЊАНИНЦЕ Вода после 21 године забране коначно безбедна за пиће СВИ параметри исправни (ФОТО)
Након 21 године забране због арсена, Зрењанин коначно има исправну пијаћу воду. Сви параметри су у складу са стандардима, а грађани могу безбедно користити воду из својих славина.
Зрењанин од данас нема проблем са пијаћом водом, изјавио је градоначелник Симо Салапура.
"Вишедеценијски проблем је и званично решен. Решење о забрани употребе воде из 2004. године стављено је ван снаге, што значи да поново имамо здраву и исправну пијаћу воду", рекао је Салапура.
Он је захвалио Зрењанинцима на стрпљењу и разумевању.
Салапура је на Инстаграм профилу објавио решење које је издао Покрајински секретаријат за здравство и социљалну политику Сектора за сантирани надоз, Одељење у Зрењанину, којим се ставља ван снаге решење о забрани уптотребе воде за пиће и припрему хране из водоводне мреже Града Зрењањина, од 14. јануара 2004. године, а које је тада донето због повећане концентрације арсена.