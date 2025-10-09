overcast clouds
Потврдио и градоначелник! НАЈБОЉА ВЕСТ ЗА ЗРЕЊАНИНЦЕ Вода после 21 године забране коначно безбедна за пиће СВИ параметри исправни (ФОТО)

09.10.2025. 18:28 19:37
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug/Novosti
Фото: freepik, ilustracija

Након 21 године забране због арсена, Зрењанин коначно има исправну пијаћу воду. Сви параметри су у складу са стандардима, а грађани могу безбедно користити воду из својих славина.

Зрењанин од данас нема проблем са пијаћом водом, изјавио је градоначелник Симо Салапура.

"Вишедеценијски проблем је и званично решен. Решење о забрани употребе воде из 2004. године стављено је ван снаге, што значи да поново имамо здраву и исправну пијаћу воду", рекао је Салапура.

Он је захвалио Зрењанинцима на стрпљењу и разумевању.

Салапура је на Инстаграм профилу објавио решење које је издао Покрајински секретаријат за здравство и социљалну политику Сектора за сантирани надоз, Одељење у Зрењанину, којим се ставља ван снаге решење о забрани уптотребе воде за пиће и припрему хране из водоводне мреже Града Зрењањина, од 14. јануара 2004. године, а које је тада донето због повећане концентрације арсена.

 

 

