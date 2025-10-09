АЛЖИР СЕ ПЛАСИРАО НА МУНДИЈАЛ 2026: За сада 20 репрезентација узело визу за САД, Канаду и Мексико
09.10.2025. 20:56 20:58
Коментари (0)
Фудбалери Алжира постали су 20. репрезентација по реду која је обезбедила пласман на Светско првенство 2026. у Сједињеним Америчким Државама, Мексику и Канади.
Алжир је формално као гост, али на домаћем терену у Орану, победио Сомалију резултатом 3:0 и тако коло пре краја квалификација у Групи Г обезбедио прво место са 22 бода испред Уганде која има четири бода мање.
Пре Алжира и три домаћина, пласман на прво Светско првенство на ком ће учествовати 48 селекција обезбедили су и бранилац титуле Аргентина, као и Аустралија, Иран, Узбекистан, Јордан, Јужна Кореја, Јапан, Египат, Мароко, Тунис, Бразил, Колумбија, Еквадор, Парагвај, Уругвај и Нови Зеланд.