ПРВИ ПОРАЗ ШАХИСТА СРБИЈЕ НА ЕП: Неуспех их неће пољуљати, женски тим уписао трећи реми заредом

09.10.2025. 21:56 21:59
Пише:
Дневник
Извор:
Шаховски савез Србије
спорт
Фото: Шаховски савез Србије

Мушка шаховска репрезентација Србије доживела је први пораз на Европском екипном првенству у Грузији.

У Батумију је одиграно пето од девет кола, а наша екипа поражена је од Украјине 3:1.

Према речима селектора Ивана Иванишевића, ово не би требало да их пољуља, јер је до сада игра била добра.

– Прва два сата све је ишло по плану као претходних дана, у припреми за меч смо чак и погодили неке од позиција које су настале на табли. Међутим, у неких 10-15 минута од нерешеног резултата, ми смо у две партије направили превид, тако да је Роберт Маркуш направио превид да из једнаке позиције практично одмах губи партију. Александар Инђић је, вероватно у великој жељи да победи, жртвовао фигуру што се испоставило као некоректно. У преостале две партије очекивани резултат је био реми, с том разликом што је Предке стајао мало боље, а Сарана мало слабије. И на тај начин се меч завршио победом противника 3:1 – изјавио је Иванишевић.

Када је реч о женској репрезентацији, оне су треће коло за редом играле нерешено, овога пута са репрезентацијом Естоније, 2:2. 

На жалост и у овом мечу је мало фалило да дође до победе. Победе су оствариле Адела Великић и Софиа Погорелских тако што су у средишњици надиграле своје противнице. У оштрој позицији Теодора Ињац није добро одговорила и иницијатива је прешла на страну противнице која је у цајтноту освојила фигуру и остварила победу. Елиф Мехмед је дуго покушавала да сломи противницу у изједначеној позицији, али на жалост превидела је један тактички удар противнице што је довело до пораза.

Како наводи селектор Алиса Марић, победа у мечевима измицала је више пута, али се нада да ће се грешке избећи до краја првенства.

– Још 4 кола је пред нама, налазимо се у средини табеле, уз добру игру у финишу, можемо да се прикљуцимо врху табеле. Неопходно је да наше шахисткиње буду потпуно концентрисане, борбене и спремне да дају свој максимум у финишу такмичења – поручила је Марић.

