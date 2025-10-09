ЦРНОГОРЦИ СЕ ОБРУКАЛИ НА ФАРСКИМ ОСТРВИМА: Убедљивим поразом обележили деби Мирка Вучинића
09.10.2025. 22:57 23:01
Фудбалери Црне Горе остали су без шанси за пласман на Мундијал 2026.
Мирко Вучинић је дебитовао на клупи селекције Црне Горе поразом од Фарских острва 4:0 у гостима.
Селекција Фарских Острва је стигла до најубедљивије победе у историји.
Јунаци домаћих били су Ханус Соренсен и Арни Фредериксберг, који су по два пута савладали Ивана Никића.
Фарани су претекли Црногорце на табели групе Л и сада имају девет бодова, три више од ривала.