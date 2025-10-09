overcast clouds
ЦРНОГОРЦИ СЕ ОБРУКАЛИ НА ФАРСКИМ ОСТРВИМА: Убедљивим поразом обележили деби Мирка Вучинића

09.10.2025. 22:57
Пише:
Дневник
Извор:
Б92/Спорт клуб
спорт
Фото: Pixabay

Фудбалери Црне Горе остали су без шанси за пласман на Мундијал 2026.

Мирко Вучинић је дебитовао на клупи селекције Црне Горе поразом од Фарских острва 4:0 у гостима. 

Селекција Фарских Острва је стигла до најубедљивије победе у историји.

Јунаци домаћих били су Ханус Соренсен и Арни Фредериксберг, који су по два пута савладали Ивана Никића.

Фарани су претекли Црногорце на табели групе Л и сада имају девет бодова, три више од ривала.

 

 

црна гора мундијал 2026
Извор:
Б92/Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
