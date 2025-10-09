(ФОТО, ВИДЕО) „ПАРНИ ВАЉАК“ МОЋАН ПРОТИВ ЕФЕСА: Кокошков није могао до тријумфа у препуној Арени
Кошаркаши Партизана уписалу су велику победу над Ефесом у 3. колу Евролиге у гротлу Београдске арене.
„Парни ваљак“ је доминирао, на крилима сјајне подршке са трибина и успео је да сруши двоструког шампиона Европе, ког предводи Игор Кокошков резултатом 93:87 (31:24, 24:19, 16:26, 22:18).
Црно-бели су сада на скору 2-1 и уписали су други тријумф у низу, након почетног неуспеха у Дубаију.
На крилима бучне атмосфере доминантно је почео Тајрик Џоунс који је разносио директног ривала на старту. На другој страни је готово све промашио Пи-Џеј Дозијер, па је Партизан убрзо дошао и до двоцифрене предности.
🖤🤍#KKPartizan #EuroLeague pic.twitter.com/V4fR40fC7I
— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 9, 2025
Морао је истог тренутка тајм-аутом да реагује Кокошков, а његов тим је потом много боље заиграо и погодио неколико шутева са велике дистанце. Ипак, Џоунс је остао енигма за одбрану турског састава и црно-бели су након ефикасног првог квартала водили 31:24.
Где је Џоунс стао, ту је наставио Дилан Осетковски чијим је поенима Партизан поново натерао ривала на рани тајм-аут. Овог пута то није помогло јер је „парни ваљак“ почео да игра фантастичну одбрану, а стао је госту и шут. Осетковски је наставио са маестралном поентерском и скакачком партијом и да Анадолу Ефес није имао велики број слободних бацања, Партизан би на полувремену водио и убељивије од 55:43.
Vintage Jones Dunk and Vintage Dunk Celebration 😶🌫️#MotorlaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/LYJwJ1smdQ
— EuroLeague (@EuroLeague) October 9, 2025
Након паузе изгледало је као да ће црно-бели да одржавају двоцифрено вођство, међутим гости су се разиграли и почели да топе заостатак. Били су и само поен у минусу, али нису успевали да преокрену.
Унели су неизвесност у завршници, али су црно-бели успешно одолели налету ривала и сачували предност за коначан тријумф.