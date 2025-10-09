БЕСПЛАТАН ФИЛМСКИ ВИКЕНД У СКЦ-у Пројекције и разговори о Сорентиновим филмовима
Студентски културни центар Нови Сад покреће циклус филмских пројекција, током којих ће публика имати прилику да ужива у ванвременским остварењима великих мајстора седме уметности као што су Фелини, Чаплин, Кишловски, Трир, Линч, Каурисмаки, Варда и многих других.
Програм обухвата и награђиване савремене филмове, добитнике престижних признања попут Оскара и Златне палме, као и значајна домаћа остварења.
Поред пројекција, публику очекује и пратећи програм – разговори са гостима и ауторима који ће делити своја искуства и увиде пре или након филмова. Посебан сегмент чине ексклузивне пројекције наслова који до сада нису били приказани у Новом Саду.
Први програм посвећен је Паолу Сорентину, једном од најзначајнијих филмских аутора данашњице.
Публика ће имати прилику да погледа два његова филма: „Youth“, 17. октобра, уз разговор о књижевном и филмском стваралаштву Паола Сорентина, и „This Must be the Place“, 18. октобра.
Програм ће бити реализован у сарадњи са Одсеком за италијанске и ибероамеричке студије Филозофског факулета у Новом Саду, у склопу Недеље италијанског језика у свету.
Разговори и пројекције филмова одржаваће се у Студентском културном центру Нови Сад, који се налази у Улици Владимира Перића Валтера 5, а улаз је бесплатан.
За све љубитеље филма, СКЦНС биоскоп је прилика да уживају у богатом и разноврсном програму који спаја филмске класике, савремене уметнике и ексклузивне садржаје.