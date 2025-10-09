overcast clouds
ДРИМ ТИМ ИМА НОВОГ СЕЛЕКТОРА: Јовићев тренер води Американце

09.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Rebecca Blackwell

Тренер кошаркаша Мајамија Ерик Сполстра постаће нови селектор Сједињених Америчких Држава.

Сполстра ће на том месту заменити Стива Кера, коме је управо био асистент на Светском првнеству 2024. године.

Шеф струке Хита, за који игра српски репрезентативац Никола Јовић, ће тако предводити Американце на предстојећем Светском првенству 2027, те Олимпијским играма годину дана касније.

Сполстра је већ 17 година тренер Мајамија, са којим је у два наврата био НБА шампион (2012, 2013).

Овај 54-годишњак је двапут имао част да буде тренер на Ол-стару, 2013. и 2022. године.

САД је 17 пута освајао злато на Играма, док су пет пута били шампиони света.

Извор:
Б92
Пише:
Дневник
