ХАПШЕЊЕ ПРЕД ДУЕЛ СРБИЈЕ И АЛБАНИЈЕ: Спречен покушај провокације, ФСС подржава надлежне органе
Фудбалски савез Србије саопштио је да изражава пуну подршку надлежним органима у спровођењу свих безбедносних мера уочи утакмице Србија – Албанија.
ФСС је ово саоштио после сазнања да је Министарство унутрашњих послова раније у четвртак ухапсило једно лице албанске националности које је планирало да провоцира и изазове нереде током меча који је на програму у суботу у Лесковцу.
– Поводом саопштења Министарства унутрашњих послова Републике Србије да је уочи утакмице Србија - Албанија ухапшено лице које је покушало да у земљу унесе мајице, заставе и капе са обележјима терористичке организације ОВК, као и друге недозвољене предмете, Фудбалски савез Србије изражава пуну подршку надлежним органима у спровођењу свих безбедносних мера – наводи се у саопштењу ФСС.
Овај случај још једном потврђује колики је степен ризика који прати овај меч, због чега ће све мере безбедности бити спроведене строго и без икаквог изузетка, додају из ФСС.
Из ФСС су навели да су улазнице за утакмицу која се игра на стадиону "Дубочица" у Лесковцу у суботу од 20.45 строго персонализоване.
– Неће бити могућ улазак на стадион уколико се име на улазници не поклапа са личним документом. ФСС посебно упозорава да је у појединим општинама југа Србије уочено интересовање за куповину улазница на црно, те упозоравамо да би свака таква куповина значила бацање новца, јер на тај начин неће бити омогућен улазак на стадион. Због високог нивоа контроле, приликом уласка на стадион биће одузети сви упаљачи, метални новац и други тврди предмети, а контрола ће се спроводити на два пункта. Због тога апелујемо на све навијаче који поседују валидне улазнице да дођу раније, како би без застоја и у складу с правилима могли да присуствују почетку утакмице – додаје се у саопштењу.
ФСС истиче да је безбедност играча, службених лица, навијача и свих учесника утакмице апсолутни приоритет ФСС и државних органа.
– ФСС поручује да неће дозволити да се догоди било шта што би угрозило одигравање утакмице и тиме нанело такмичарску или финансијску штету репрезентацији, Савезу и држави Србији. Сви органи реда и мира реаговаће професионално, одлучно и без одлагања на сваки покушај изазивања инцидента или нарушавања реда и мира. ФСС захваљује свим навијачима на разумевању и позива их да подрже наш тим спортски, достојанствено и у духу фер-плеја – наводи се у саопштењу.
Утакмица између Србије и Албаније може да буде пресудна у трци за друго место у Групи К које води у бараж. Албанија има осам бодова из пет утакмица, а Србија седам из четири. Лидер групе Енглеска је на корак од директбог пласмана на СП са максималних 15 бодова из пет мечева.