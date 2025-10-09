ЕВО КО СУДИ СРБИЈИ И АЛБАНИЈИ: Румун дели правду у Лесковцу
09.10.2025. 13:00 13:02
Иштван Ковач из Румуније биће главни судија на мечу између Србије и Албаније, саопштила је Европска фудбалска унија (УЕФА).
Дуел групе К квалификација за пласман на Светско првенство 2026. између Србије и Албаније биће одигран у суботу од 20.45 часова на стадиону "Дубочица" у Лесковцу.
Помоћне судије на овој утакмици биће Михаи Марика и Ференц Туњоги, док је УЕФА за четвртог арбитра одредила Хорација Фешника, такође из Румуније. У ВАР соби биће Немци Бастијан Данкерт и Паскал Милер.
Прво место на табели групе К квалификација за СП 2026. држи Енглеска са 15 бодова, Албанија има осам, а Србија седам. Летонија је четврта на табели са четири, док је Андора последња без бодова.