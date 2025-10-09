overcast clouds
ФСС спреман и за још драстичније мере

ФСС КАЗНИО ВЕЧИТЕ: Звезда и Партизан играју без публике, разлог је прекомерна употреба пиротехнике

09.10.2025. 15:01 15:04
Пише:
Дневник
Извор:
Фудбалски савез Србије
спорт
Фото: ФК Партизан

Дисциплинска и етичка комисија ФСС, на седници у четвртак, донела је одлуке о казнама за инциденте који су се догодили у Суперлиги Србије.

У питању су утакмице 10. кола Црвена звезда-Раднички 1923 и 11. кола у дербију између Партизана и Војводине.

– Због прекомерне употребе пиротехничких средстава, њиховог убацивања у терен за игру, угрожавања безбедности играча, тренера, судија, деце која скупљају лопте и вишеминутних прекида, Црвена звезда и Партизан ће две наредне утакмице на домаћем терену играти без присуства публике – навео је ФСС. 

Потом се у саопштењу додаје: 

– Дисциплински орган наше куће фудбала подсећа још једном да неће и не сме бити било какве толеранције оваквих појава, поготово када је реч о коришћењу пиротехничких средстава којима се директно угрожава безбедност и здравље, играча, судија, чланова стручних штабова и свих осталих актера утакмице.

Председник Дисциплинске и етичке комисије ФСС Иван Николић је нагласио:

– Изрицање досадашњих високих новчаних казни, очигледно није постигло очекивани ефекат и сврху кажњавања, па Дисциплинској и етичкој комисији ФСС не преостаје ништа друго него да на ове и евентуално нове појаве сличних инцидената, изрекне оштрије казне у виду одигравања већег броја утакмица без присуства публике. Надамо се да ће ова опасна пракса убацивања топовских удара и пиротехнике на терен престати и да неће бити потребе за применом још драстичнијих мера.

фк црвена звезда
Извор:
Фудбалски савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
