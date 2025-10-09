overcast clouds
Ова сезона биће више од игре

У ПРОДАЈИ СЕЗОНСКЕ УЛАЗНИЦЕ ОК ВОЈВОДИНА: У знаку великог јубилеја, бројне погодности за навијаче

09.10.2025. 16:05 16:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ОК Војводина

Званично је почела продаја сезонских улазница Одбојкашког клуба Војводина за такмичарску 2025/2026.

У сусрет 80 година постојања клуба, у новосадском великану и најуспешнијем одбојкашком клубу у Србији, одлучили су се за специјално издање сезонске улазнице, посвећене управо великом јубилеју. 

– Ова сезона биће више од игре – славићемо јубилеј, историју, заједништво, легенде… Сезонска карта важи за све утакмице које ће ОК Војводина играти као домаћин – наводе из клуба. 

Од јануара 2026. када званично и почне година јубилеја, ова сезонска улазница доносиће и бројне погодности, а неке од њих су ексклузивне акције, позивнице за трибине и специјална предавања, приступ наградним играма и другим изненађењима. 

Како до сезонске улазнице

Цена сезонске улазнице је 1.500 динара. Може се резервисати путем броја 060 5320403, или на мејл [email protected], након чега се добију све потребне информације у вези са тим где и када може да се подигне улазница.

Дневник
Дневник
Спорт Одбојка
