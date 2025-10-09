Ова сезона биће више од игре
У ПРОДАЈИ СЕЗОНСКЕ УЛАЗНИЦЕ ОК ВОЈВОДИНА: У знаку великог јубилеја, бројне погодности за навијаче
Званично је почела продаја сезонских улазница Одбојкашког клуба Војводина за такмичарску 2025/2026.
У сусрет 80 година постојања клуба, у новосадском великану и најуспешнијем одбојкашком клубу у Србији, одлучили су се за специјално издање сезонске улазнице, посвећене управо великом јубилеју.
– Ова сезона биће више од игре – славићемо јубилеј, историју, заједништво, легенде… Сезонска карта важи за све утакмице које ће ОК Војводина играти као домаћин – наводе из клуба.
Од јануара 2026. када званично и почне година јубилеја, ова сезонска улазница доносиће и бројне погодности, а неке од њих су ексклузивне акције, позивнице за трибине и специјална предавања, приступ наградним играма и другим изненађењима.
Како до сезонске улазнице
Цена сезонске улазнице је 1.500 динара. Може се резервисати путем броја 060 5320403, или на мејл [email protected], након чега се добију све потребне информације у вези са тим где и када може да се подигне улазница.