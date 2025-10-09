УЕФА НЕ ПРАШТА: Пљуштале казне због нереда навијача
Дисциплинска, контролна и етичка комисија Европске фудбалске уније (УЕФА) поделила је казне на четири адресе.
Како је саопштила, новчано је казнила Фрајбург са 20.000 евра због инцидената навијача немачког клуба на утакмици првог кола Лиге Европе против Базела (2:1), која је одиграна 24. септембра.
У саопштењу УЕФА се наводи да је Фрајбург кажњен због тога што су навијачи палили бакље. Такође, Фрајбург је добио двогодишњу условну забрану затварања дела трибина на наредном мечу као домаћин у европским клупским такмичењима.
УЕФА је објавила да је новчано казнила Базел са укупно 31.750 евра због нереда навијача швајцарског клуба на мечу другог кола Лиге Европе против Штутгарта (2:0), који је одигран 2. октобра.
Базел је кажњен зато што су његови навијачи палили бакље, убацивали предмете на терен и блокирали пролазе на трибинама на дуелу са Штутгартом. Такође, Базел је добио двогодишњу условну забрану затварања дела трибина на наредном мечу као домаћин у европским клупским такмичењима.
УЕФА је навела и да су навијачи Штутгарта палили бакље на овој утакмици због чега је немачки клуб новчано кажњен са 20.000 евра и добио је двогодишњу условну забрану продаје карата својим навијачима за следеће гостовање у УЕФА такмичењима.
УЕФА је саопштила да је казнила Омонију са укупно 34.000 евра због тога што су навијачи кипарског клуба палили бакље, убацивали предмет на терен и блокирали пролазе на трибинама 2. октобра на мечу са Мајнцом (0:1) у првом колу Лиге конференције. УЕФА је наложила Омонији да затвори део трибина на наредној утакмици као домаћин у европским клупским такмичењима.