Звезда гостује шампиону Евролиге
ТОМОВИЋ ВОДИ ЦРВЕНО-БЕЛЕ ПРОТИВ ФЕНЕРА: Изазов за све нас, али борићемо се
Кошаркаши Црвене звезде у петак у 19.45 у Истанбулу играју против Фенербахчеа у трећем колу Евролиге, а са клупе ће их предводити Томислав Томовић.
Црвена звезда је раније у четвртак саопштила да је раскинула сарадњу са досадашњим тренером Јанисом Сферопулосом.
Црвено-беле ће против Фенербахчеа водити Томовић, који је до сада био помоћник Сферопулоса.
Звезда је на званичном сајту објавила да ће београдски клуб на дуелу са актуелним шампионом Евролиге наступити без неколицине повређених играча (Девонте Грејем, Огњен Добрић, Хасиел Риверо, Ајзеа Кенан, Урош Плавшић...).
– Меч против Фенербахчеа је свакако изазов за све нас, али борићемо се и дати све да одиграмо добру такмичарску утакмицу. Знамо против кога играмо, Фенербахче је актуелни шампион, али очекујем да имамо реакцију и да наступимо као тим у петак увече – рекао је Томовић, пренео је званични сајт Звезде.
Екипа Црвене звезде ће на мечу против Фенербахчеа бити јача за плејмејкера Јага Дос Сантоса, док ће за црвено-беле дебитовати литвански центар Донатас Мотеијунас.
– Ова утакмица је велики изазов за нас. Морамо да покажемо потпуно другачије лице од оног које смо до сада показивали. У животу ако чекаш на савршену прилику - можда ћеш чекати цео живот. Срећан сам што сам добио прилику да 'ускочим' у ситуацију која захтева и менталну и физичку снагу. Ово је изазов за мене и за тим, и волим такве врсте изазова. Даћу све од себе да помогнем колико год је то могуће тиму како би дошли до прве победе у Евролиги – рекао је Мотеијунас.
Кошаркаш Црвене звезде Стефан Миљеновић изјавио је да је дуел са Фенербахчеом велики изазов за црвено-беле.
– Очекује нас утакмица против актуелног шампиона Евролиге - велики изазов за све у тиму. Ситуација није идеална, посебно због бројних повреда играча, али верујем да ћемо да пружимо наш максимум у овом тренутку, и да ћемо одиграти добру утакмицу у Истанбулу – навео је Миљеновић.