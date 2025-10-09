overcast clouds
15°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

САДА И ЗВАНИЧНО: Сферопулос није више тренер Црвене звезде, отишао и његов помоћник

09.10.2025. 12:46 12:51
Пише:
Дневник
Извор:
КК Црвена звезда
Коментари (0)
спорт
Фото: АБА лига ј.т.д./Драгана Стјепановић

Јанис Сферопулос није више тренер Кошаркашког клуба Црвена звезда.

Након заједничког састанка председника клуба Жељка Дрчелића, генералног менаџера за спортски сектор Милана Томића, менаџмента клуба и досадашњег тренера Јаниса Сферопулоса, донета је одлука да господин Сферопулос неће више обављати функцију тренера првог тима нашег клуба – навели су црвено-бели. 

Ова одлука донета је са само једним циљем који су имале обе стране – да је то у овом тренутку у најбољем интересу КК Црвена звезда, додаје се на сајту клуба.

Јанис Сферопулос је постављен за првог тренера КК Црвена звезда 21. 10. 2023. године и у периоду до октобра 2025. године освојио је 4 трофеја са клубом (АБА лигу, два купа Радивој Кораћ и првенство Србије), а екипа је прошле сезоне стигла и до плеј-ина Евролиге.

Током две године током боравка на клупи Црвене звезде водио је први тим на 145 утакмица уз биланс 90 победа и 55 пораза.

-Клуб се овом приликом захваљује на свему што је тренер Јанис Сферопулос учинио на клупи Црвене звезде, начину на који је господски представљао клуб на терену и ван њега, и на свему што је учинио да заједно подигнемо клуб на виши ниво. Желимо му пуно среће, здравља и професионалних успеха у наставку каријере - наводе црвено-бели.

Звезда је додала да ће Сферопулос остати неизбрисив део историје клуба. 

-Јанис Сферопулос ће освојеним трофејима, али и наградом коју је добио као најуспешнији тренер наше црвено-беле породице (Спортског Друштва Црвена звезда) остати неизбрисив део историје нашег клуба! Клуб се овом приликом захваљује и помоћнику Јаниса Сферопулоса, Василису Гераготелису на великом труду, ангажману и доприносу који је дао током боровака у Црвеној звезди заједно са првим тренером.

кк црвена звезда
Извор:
КК Црвена звезда
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај