САДА И ЗВАНИЧНО: Сферопулос није више тренер Црвене звезде, отишао и његов помоћник
Јанис Сферопулос није више тренер Кошаркашког клуба Црвена звезда.
– Након заједничког састанка председника клуба Жељка Дрчелића, генералног менаџера за спортски сектор Милана Томића, менаџмента клуба и досадашњег тренера Јаниса Сферопулоса, донета је одлука да господин Сферопулос неће више обављати функцију тренера првог тима нашег клуба – навели су црвено-бели.
Ова одлука донета је са само једним циљем који су имале обе стране – да је то у овом тренутку у најбољем интересу КК Црвена звезда, додаје се на сајту клуба.
Након заједничког састанка председника клуба Жељка Дрчелића, генералног менаџера за спортски сектор Милана Томића, менаџмента клуба и досадашњег тренера Јаниса Сферопулоса, донета је одлука да господин Сферопулос неће више обављати функцију тренера првог тима нашег клуба.
Ова… pic.twitter.com/jjJ8EuZ2RX
— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 9, 2025
Јанис Сферопулос је постављен за првог тренера КК Црвена звезда 21. 10. 2023. године и у периоду до октобра 2025. године освојио је 4 трофеја са клубом (АБА лигу, два купа Радивој Кораћ и првенство Србије), а екипа је прошле сезоне стигла и до плеј-ина Евролиге.
Током две године током боравка на клупи Црвене звезде водио је први тим на 145 утакмица уз биланс 90 победа и 55 пораза.
-Клуб се овом приликом захваљује на свему што је тренер Јанис Сферопулос учинио на клупи Црвене звезде, начину на који је господски представљао клуб на терену и ван њега, и на свему што је учинио да заједно подигнемо клуб на виши ниво. Желимо му пуно среће, здравља и професионалних успеха у наставку каријере - наводе црвено-бели.
Звезда је додала да ће Сферопулос остати неизбрисив део историје клуба.
-Јанис Сферопулос ће освојеним трофејима, али и наградом коју је добио као најуспешнији тренер наше црвено-беле породице (Спортског Друштва Црвена звезда) остати неизбрисив део историје нашег клуба! Клуб се овом приликом захваљује и помоћнику Јаниса Сферопулоса, Василису Гераготелису на великом труду, ангажману и доприносу који је дао током боровака у Црвеној звезди заједно са првим тренером.