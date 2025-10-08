clear sky
ГОТОВО: Растају се Црвена звезда и Сферопулос?

08.10.2025. 10:01 10:04
sferopulos
Фото: Youtube prinstcrin/Sport Klub

Црвена звезда одлучила је да раскине сарадњу са тренером Јанисом Сферопулосом.

Грчки стручњак налази се пред крајем двогодишњег мандата на клупи црвено-белих, незванично сазнаје "Моџарт спорт".

Црвена звезда одлучила је да са Сферопулосом договори пријатељски растанак, после слабог старта сезоне  пораза од Арманија и Бајерна у Евролиги и Задра у  АБА лиги.

Управа клуба започела је процес проналажења новог тренера.

Према сазнањима Моцартспорта, у Звезди постоји могућност да Сферопулос води екипу и у наредном мечу против Фенербахчеа, уколико до тада не буде именован нови шеф стручног штаба.

Као опција за његовог наследника разматра се домаће тренерско решење, док из клуба за сада нема званичне потврде о смени.

Сферопулос је у Звезду стигао 2023. године, освојио два Купа Кораћа и по једну титулу у АБА и КЛС лиги.

