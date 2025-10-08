ГОТОВО: Растају се Црвена звезда и Сферопулос?
Црвена звезда одлучила је да раскине сарадњу са тренером Јанисом Сферопулосом.
Грчки стручњак налази се пред крајем двогодишњег мандата на клупи црвено-белих, незванично сазнаје "Моџарт спорт".
Црвена звезда одлучила је да са Сферопулосом договори пријатељски растанак, после слабог старта сезоне пораза од Арманија и Бајерна у Евролиги и Задра у АБА лиги.
Управа клуба започела је процес проналажења новог тренера.
Према сазнањима Моцартспорта, у Звезди постоји могућност да Сферопулос води екипу и у наредном мечу против Фенербахчеа, уколико до тада не буде именован нови шеф стручног штаба.
Као опција за његовог наследника разматра се домаће тренерско решење, док из клуба за сада нема званичне потврде о смени.
Сферопулос је у Звезду стигао 2023. године, освојио два Купа Кораћа и по једну титулу у АБА и КЛС лиги.