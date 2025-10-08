ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ИСТОК Слобода је била боља, али је Глогоњ ипак однео бод из Нових Козараца
Слобода - Глогоњ 1:1 (0:0)
НОВИ КОЗАРЦИ: Стадион “Илија Пантелић”, гледалаца 150, судија: Марковић (Панчево), стрелци: Галић у 70. за Слободу, а Васић у 55. минуту за Глогоњ.
СЛОБОДА: Живков 7,5, Карановић 6,5 (Галић 7,5), Марковић 7, Поповић 7, Врбачки 7, Француски 6, Мисић 7, Богојевић 6,5 (Јовандић 6), Ћубрило 7, Вокић 6 (Бајић), Терзин 6,5.
ГЛОГОЊ: Тешовић 7,5, Грујић 7, Вулетић 7, Додић 6,5, Ковач 6,5, Мраковић 7, Костадиновић 6, Васић 7 (Додић), Илић 7, Шутановац 6,5, Петровић 6 (Стамејновић).
Новокозарчани нису успели да остваре планирани тријумф, који су по игри заслужили, али и спортска срећа била је на страни момака из Глогоња.
Након што је Галић успео да изједначи, домаћин је препустио још две добре прилике, а зато је могла да стигне и казна.
П. Трнић
Будућност - Раднички 0:1 (0:0)
СРПСКА ЦРЊА: Стадион Будућности, гледалаца 50, судија: Пауновић (Житиште), стрелац: Зорић у 60. минуту.
БУДУЋНОСТ: Глишин 7,5, Радин 6,5 (В. Стојићев), Живин (Петровић 6,5), Пролић 6,5, Салма 6, Палибрк 6,5, Савић 6, Ђ. Стојићев 6, Томин 6, Арсин 6 (Лакатош 6), Радин 6 (Недељков).
РАДНИЧКИ: Лавирац, Шемић 7, Зарубица 7 (Каурић), Титин 6,5, Голић 7, Рајачић 6,5 (Стојисављевић 6,5), Анђелковић 6, Миловановић 6,5 (Иванчевић), Јанковић 7, Зорић 7,5, Граховац 6,5.
„Фењераша“ из Српске Црње делило је пола сата да не прими први гол на мечу, након што је у првих седам кола голман Глишин чак 58 пута вадио лопту из мреже.
Овога пута, савладао га је доскорашњи српсколигаш из Зрењанина, који је имао доста прилика да савлада домаћи састав убедљивијим резултатом.
П. Трнић
Јединство (БК) - Борац 3:0 (1:0)
БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО: Стадион Јединства, гледалаца 150, судија: Грујић (Вршац), стрелци: Милановић у 35. Максимовић 65. Шушњар у 75 минуту.
ЈЕДИНСТВО: Тривуновић, Тома 7, Кораћ 7, Ковачевић 7 (Рапајић 6), Грбић 7 (Марчетић 6), Ајдарић 7 (Туркуљ 7), Вираг 7 (Јокић), Шушњар 7,5, Дучић 7, Максимовић 7, Милановић 7,5 (Мартиновић)
БОРАЦ: Лапић 7, Јоковић 6,5, Д. Петковић 6,5, Туркља 6,5, А. Петковић 6 (Маленовић 6,5), Малиџан 7, Добросављевић 6,5, Јовановић 6,5, У. Лукић 6, Бањац 6 (С. Лукић 6), Кемељ 7 (Ћирић)
Карађорђевчани су сигурном игром против тима из Старчева дошли до три планирана бода и тако остали у водећој петорци на војвођанском истоку.
И овога пута напад је показао ефикасност баш као и на претходним мечевима и извесно је да ће се Карађорђевчани ускоро укључити за бобру за бараж за виши ранг.
Што се Старчевчана тиче, они су овога пута показали слабију партију и заслужено су напустили терен погнуте главе.
П. Трнић
ОФК Бегеј – Козара 3:1 (1:1)
ЖИТИШТЕ: Гледалаца 150. Судија: Стојадиновић (Панчево). Стрелци: Еремић у 25. и 53. и Надашки у 72. за ОФК Бегеј, Ђорић у 30. за Козару.
ОФК БЕГЕЈ: Савић 7, Јоњев 7, Јевремов 7, Косовић 7, Мијатовић 8, Кубуровић 7, Замбо 7 (од 82. Милин -), Цаврић 7 (од 82. Вискуп -), Николић 7, Бранков 7 (од 53. Новак 8), Еремић 8 (од 64, Надашки 7),
КОЗАРА: Шево 6,5, Лабус 6, Лисица 6, Јанков 6, Бунић 6 (од59. Коцкар 6), Спахић 7,Радивојац 6 (од 82. Протић -), Ђорић 7, Рофа 6 (од 60. Пенавски 6), Томић 6 и Зељковић 6 (од 82. Овука -).
Фудбалери ОФК Бегеја одиграли су најбољу утакмицу ове јесени.
У вођство је домаће довео млади Еремић на пас Замбоа, али је после једне грешке у одбрани Бегеја Ђорић изједначио. У 44. минуту у казненом простору је оборен Замбо.
Исти играч са беле тачке није постигао гол, погодио је пречку гола гостију. Ипак, у наставку домаћи су наставили да притискају и стварају прилике, а онда је је опет млади Еремић постигао погодак када се пробио кроз одбрану гостију и ефектно поентирао.
Еремић је због повреде изашао, а његова замена Надашки је искористио пас Новака за сигурно вођство и заслужен тријумф.
Д. Милићев
Полет (И) - Напредак 4:1 (4:1)
ИДВОР: Гледалаца: 100. Судија: Стојановић (Зрењанин). Стрелци: Ковачевић у 10, Стојановски у 27, Скокна у 30. и 56. из пенала за Полет, Кресоја у 43. минуту за Напредак.
ПОЛЕТ: Мандић 7, Ђукановић 7 (Суботић 7), Не.Вукшић 7, Мићић 7 (Ни.Вукшић 7), Чермељ 7, Бартош 7, Стојановски 7,5, Јосимов 7, Јованов 7 (Бузађија 7), Скокна 7,5, М.Ковачевић 7.
НАПРЕДАК (Ч): Варадинац 6,5, Мрђеновић 6 (Микић 6), Митровић 6, Егреџија 6 (Ђолаи 6), Радојичић 6.5, Богић 7, Рибић 6, Латковић 6,5, Глигић 6,5, Винцан 6, Кресоја 7.
Победник је решен у првом полувремену када су домаћи фудбалери четири пута савладали Варадинца. У другом полувремену домаћи фудбалери могли су да постигну још који погодак, али промене резултата није било.
Б. Стојковски
Долово - Јединство (В) 2:1 (0:0)
ДОЛОВО: Гледалаца: 100. Судија: Кнежевић (Б. Карађорђево). Стрелци: Л. Ракоњац у 67, Петковић у 70. за Долово, Станисављев у 55. минуту за Јединство..
ДОЛОВО: Црвени 7, Павловић 7, Џантовски 6,5 (Петковић 7), Цветковић 6,5 (Каранфиловски 7), Ф.Ђорђевић 7,5, Л.Ракоњац 7,5, Ивановић 7, Шево 7, Јерков 7, Обрадовић 6,5 (Граовац 6,5), Шарац 6,5.
ЈЕДИНСТВО (В): Тодоровић 7, Тешић 6,5, Цигановић 7, Лунц 7, Питик 6,5, Бобић 6,5 (Ћирка 7), Станисављев 7,5, Радмановац 6,5 (И.Царан 6,5), Тошаковић 6,5 (Блажу 6,5), Петровић 7, Мајсторовић 6,5 (Мунћан 6,5).
У првом делу није било озбиљнијих прилика. У изједначеној игри истакли су се голмани. Гости су из једне акције успели да стекну предност голом Станисављева.
Домаћи су наставили да нападају и за само три минута прво су искористили грешку када је Л. Ракоњац изједначио, а у следећем нападу резервиста Петковић донео победу Доловцима.
Б. Стојковски