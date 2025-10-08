clear sky
ЂОКОВИЋ ИГРА У ЧЕТВРТАК ОД 12.30 ЧАСОВА против Бергса у четвртфиналу Мастерса у Шангају

08.10.2025. 09:50 09:52
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
djokovic
Фото: Tanjug (AP Photo/Andy Wong)

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће у четвртак од 12.30 часова по централноевропском времену против Белгијанца Зизуа Бергса у четвртфиналу Мастерса у Шангају, саопштили су организатори такмичења.

Дуел Ђоковића и Бергса планиран је као трећи меч дана на Централном терену. Ђоковић је пети тенисер света, док се Бергс налази на 44. месту АТП листе.

Српски и белгијски тенисер се до сада нису састајали.

Победник меча Ђоковић - Бергс играће у полуфиналу са бољим из дуела између Данца Холгера Рунеа и Валентина Вашероа из Монака.

Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.196.000 долара.                                        

Новак Ђоковић тениски турнир
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
