ЂОКОВИЋ ИГРА У ЧЕТВРТАК ОД 12.30 ЧАСОВА против Бергса у четвртфиналу Мастерса у Шангају
08.10.2025. 09:50 09:52
Коментари (0)
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће у четвртак од 12.30 часова по централноевропском времену против Белгијанца Зизуа Бергса у четвртфиналу Мастерса у Шангају, саопштили су организатори такмичења.
Дуел Ђоковића и Бергса планиран је као трећи меч дана на Централном терену. Ђоковић је пети тенисер света, док се Бергс налази на 44. месту АТП листе.
Српски и белгијски тенисер се до сада нису састајали.
Победник меча Ђоковић - Бергс играће у полуфиналу са бољим из дуела између Данца Холгера Рунеа и Валентина Вашероа из Монака.
Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.196.000 долара.