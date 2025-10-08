ЗИМА ПОКУЦАЛА НА ВРАТА, УБРЗАЛА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ Дрво се највише тражи ЦЕНА НИЈЕ МАЛА, А ТРЕБА ДОДАТИ И ТРОШКОВЕ ЦЕПАЊА И ТРАНСПОРТА
Захлађење је убрзало грејну сезону, а дрва, угља или пелет већ увелико бележе повећану потражњу.
Стручњаци упозоравају да би овог месеца цене могле да порасту и до десет одсто, па се грађанима саветује да набавку обаве што пре.
Дрва и даље остају најчешћи избор, посебно на сеоским домаћинствима, али и у приградским насељима око Новог Сада. Цена кубног метра тренутно се креће између 6.000 и 9.000 динара, мада на неким стовариштима буковина и храст достижу и 10.000 динара. Додатни трошак представља резање и цепање, које се наплаћује и до 1.500 динара по кубику, а ваља рачунати и на транспорт, који значајно може увећати крајњи износ.
Угаљ је скупља, али и енергетски снажнија опција. Тона тренутно кошта између 16.000 и 30.000 динара, у зависности од врсте и квалитета. Најчешће се тражи мрки угаљ „Бановићи“, чија се цена за гранулације „коцка“ и „орах“ креће између 24.000 и 27.000 динара по тони.
На тржишту се може наћи и угаљ из Црне Горе, који кошта око 18.000 динара, али га карактерише нижа калорична вредност. Потрошачи напомињу да је важно обратити пажњу на складиштење, јер влагом угаљ губи на квалитету.
Субвенционисане цене
С обзиром на нестабилност тржишта и најаве да би цене до зиме могле још расти, препорука за све који грејање обезбеђују на чврста горива јесте да набавку обаве на време, да се распитају о квалитету и да прецизно уговоре испоруку и цену са добављачем.
Они који имају могућности све чешће се одлучују за комбинацију дрва и пелета, како би имали већу сигурност и флексибилност. За оне са скромнијим буџетом, подршка државе кроз субвенционисане цене дрва представља значајну помоћ.
Пелет је последњих година постао све популарнији, посебно у градским срединама где је потребан чистији и практичнији начин грејања. Тона пелета се у Новом Саду и околини продаје за 26.000 до 33.000 динара, мада у зависности од произвођача и квалитета цена може да пређе и 34.000 динара. Пелет са сертификатом ЕН плус А1 гарантује бољу ефикасност и мању количину пепела, па је све више тражен, иако га прати виша цена. Грађани се међутим жале на трошкове транспорта и складиштења, јер пелет мора да буде на потпуно сувом месту како би задржао свој квалитет.
Просечно домаћинство од 120 до 150 квадрата, са уобичајеним топлотним губицима, током зиме потроши између десет и петнаест кубика дрва, четири до седам тона пелета или три до шест тона угља. То значи да трошак грејања лако може да пређе и 100.000 динара, зависно од врсте горива и квалитета изолације објекта.