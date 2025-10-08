clear sky
10°C
08.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.1553
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАНЧЕВАЧКИ ДИНАМО ИМЕНОВАО НОВОГ ТРЕНЕРА: Текијашки у Либији нови шеф струке Милошевић

08.10.2025. 09:44 09:46
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Б. Стојковски
Коментари (0)
Predsednik Radomir Isailović i trener Dragan Milošević
Фото: Predsednik Radomir Isailović i trener Dragan Milošević, foto: FK Dinamo

Фудбалери српсколигаша са Тамиша, Динама из Панчева, ове јесени бележили су добре резултате под вођством тренера Срђана Текијашког који је добио ангажман у Либију и споразумно је раскинуо сарадњу са својим клубом.

Председник Радомир Исаиловић са управом клуба морао је експресно да нађе замену за Текијашког и управо са њим у разговора одлука је пала на искусног тренера Драгана Милошевића.

- После изненадног растанка са тренером Текијашкиим који је добио посао у Либији, на његов предлог довели смо тренера Милошевића који ће наставити даљи рад. Његов долазак је везан за развој и наставак који смо започели да  Панчевачка деца имају прилику да се фудбалски квалитетним радом развијају у нашем клубу. Управа клуба има пуно поверење у тренера Милошевића и верујем да ће он на најбољи начин оправдати оно што од њега очекујемо у наредним утакмицама. 

Kроз рад у Младости из Бачког Јарка, Подунавцу, Цементу, Радничком (Ковин), Радничком (СМ), темеринском ТСК-у и Хајдуку из Дивоша, некадашњи голгетер Драган Милошевић изградио је тренерски идентитет. У иностранству је радио у Немачкој, где се истакао радом са младим надама. Пре доласка у Динамо 145 Милошевић је радио у клубу аустријског петолигаша АТСВ Србија 15 из Салцбурга, основаног 2015. године. После договора и упознавања фудбалера на првом тренингу  ,,брзог воза,,тренер Милошевић је рекао:

- Очекује ме нимало лак посао и захвалио бих се на поверењу који су ми указали људи из управе клуба на челу са председником Исаиловићем и на предлог мог колеге тренера Текијашког. Обећавам велики рад и увек може боље и верујем да овај тим може до циља и што бољег пласмана на табели у српској лиги.

У недељу дебитујете на клупи и гостујете лидеру Хајдуку (Дивош) који сте некад предводили.

- Врло битна је прва утакмица и покушаћу ове недеље да на најбољи начин припремим своје играче и да они на терену покажу колико вреде. Очекујем тешку утакмицу и добро сам упознат са клубом из Дивоша где сам радио. Домаћи тим има велике амбиције у овој сезони и такође имају добар тим који бележи добре резултате ове јесени - истакао је Милошевић.   

Б. Стојковски

фк динамо фк динамо 1945 фк динамо панчево Српска лига Војводина
Извор:
Дневник/Б. Стојковски
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДИНАМО ИЗ ПАНЧЕВА ПРЕГАЗИО ВЕТЕРНИК – СТАНИМИРОВИЋЕВ ПРОЈЕКТИЛ ЗА ТРИ БОДА Мајсторија са 40 метара одлучила меч
Smederevo

ДИНАМО ИЗ ПАНЧЕВА ПРЕГАЗИО ВЕТЕРНИК – СТАНИМИРОВИЋЕВ ПРОЈЕКТИЛ ЗА ТРИ БОДА Мајсторија са 40 метара одлучила меч

30.09.2025. 15:09 15:12
Волим
0
Коментар
0
Сачувај