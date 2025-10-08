ПАНЧЕВАЧКИ ДИНАМО ИМЕНОВАО НОВОГ ТРЕНЕРА: Текијашки у Либији нови шеф струке Милошевић
Фудбалери српсколигаша са Тамиша, Динама из Панчева, ове јесени бележили су добре резултате под вођством тренера Срђана Текијашког који је добио ангажман у Либију и споразумно је раскинуо сарадњу са својим клубом.
Председник Радомир Исаиловић са управом клуба морао је експресно да нађе замену за Текијашког и управо са њим у разговора одлука је пала на искусног тренера Драгана Милошевића.
- После изненадног растанка са тренером Текијашкиим који је добио посао у Либији, на његов предлог довели смо тренера Милошевића који ће наставити даљи рад. Његов долазак је везан за развој и наставак који смо започели да Панчевачка деца имају прилику да се фудбалски квалитетним радом развијају у нашем клубу. Управа клуба има пуно поверење у тренера Милошевића и верујем да ће он на најбољи начин оправдати оно што од њега очекујемо у наредним утакмицама.
Kроз рад у Младости из Бачког Јарка, Подунавцу, Цементу, Радничком (Ковин), Радничком (СМ), темеринском ТСК-у и Хајдуку из Дивоша, некадашњи голгетер Драган Милошевић изградио је тренерски идентитет. У иностранству је радио у Немачкој, где се истакао радом са младим надама. Пре доласка у Динамо 145 Милошевић је радио у клубу аустријског петолигаша АТСВ Србија 15 из Салцбурга, основаног 2015. године. После договора и упознавања фудбалера на првом тренингу ,,брзог воза,,тренер Милошевић је рекао:
- Очекује ме нимало лак посао и захвалио бих се на поверењу који су ми указали људи из управе клуба на челу са председником Исаиловићем и на предлог мог колеге тренера Текијашког. Обећавам велики рад и увек може боље и верујем да овај тим може до циља и што бољег пласмана на табели у српској лиги.
У недељу дебитујете на клупи и гостујете лидеру Хајдуку (Дивош) који сте некад предводили.
- Врло битна је прва утакмица и покушаћу ове недеље да на најбољи начин припремим своје играче и да они на терену покажу колико вреде. Очекујем тешку утакмицу и добро сам упознат са клубом из Дивоша где сам радио. Домаћи тим има велике амбиције у овој сезони и такође имају добар тим који бележи добре резултате ове јесени - истакао је Милошевић.
Б. Стојковски