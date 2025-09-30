overcast clouds
17°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДИНАМО ИЗ ПАНЧЕВА ПРЕГАЗИО ВЕТЕРНИК – СТАНИМИРОВИЋЕВ ПРОЈЕКТИЛ ЗА ТРИ БОДА Мајсторија са 40 метара одлучила меч

30.09.2025. 15:09 15:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Smederevo
Фото: FK Vojvodina

Фудбалери српсколигаша са Тамиша, Динама, славили су на гостовању против увек неугодне екипе Ветерника, уз подршку својих навијача. Током целог сусрета „брзи воз“ из Панчева приказао је чврсту и борбену игру, а пет минута пре краја меча Предраг Станимировић је мајсторским голом са 40 метара донео вредну победу и три бода.

Ово је четврти тријумф Панчеваца у сезони, а стрелац јединог гола након меча је изјавио:

– У изједначеној игри, са пуно дуела и прилика на обе стране, успели смо да освојимо веома важна три бода. Било је то тешко гостовање, али ми је драго због екипе и момака који дају свој максимум на свакој утакмици. Ова победа је награда за све оно што радимо и чему тежимо у овом првенству.

На питање о голу који је одлучио победника, Станимировић је додао:

– У првом полувремену смо имали неколико добрих прилика, али то је фудбал – не мораш увек да имаш предност. У наставку нисмо дозволили домаћој екипи да нас изненади, знали смо њихове квалитете. Драго ми је што сам својим голом из даљине решио утакмицу. Идемо даље, тек је почетак сезоне и има још доста простора за напредак. Желимо да се приближимо тимовима из врха табеле.

У наредном колу Панчевачки српсколигаш дочекује екипу Младости из Бачког Јарка.

– Очекује нас тежак меч против врло квалитетног ривала који ретко губи бодове. Верујем да можемо да наметнемо наш стил игре и покушамо да дођемо до нове победе. Тријумф против Младости би нам много значио – био би трећи узастопни. Очекујем да ће публика доћи у великом броју и подржати нас у овом важном дуелу – закључио је Станимировић.

Б. Стојковски

 

фудбал
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај