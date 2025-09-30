ДИНАМО ИЗ ПАНЧЕВА ПРЕГАЗИО ВЕТЕРНИК – СТАНИМИРОВИЋЕВ ПРОЈЕКТИЛ ЗА ТРИ БОДА Мајсторија са 40 метара одлучила меч
Фудбалери српсколигаша са Тамиша, Динама, славили су на гостовању против увек неугодне екипе Ветерника, уз подршку својих навијача. Током целог сусрета „брзи воз“ из Панчева приказао је чврсту и борбену игру, а пет минута пре краја меча Предраг Станимировић је мајсторским голом са 40 метара донео вредну победу и три бода.
Ово је четврти тријумф Панчеваца у сезони, а стрелац јединог гола након меча је изјавио:
– У изједначеној игри, са пуно дуела и прилика на обе стране, успели смо да освојимо веома важна три бода. Било је то тешко гостовање, али ми је драго због екипе и момака који дају свој максимум на свакој утакмици. Ова победа је награда за све оно што радимо и чему тежимо у овом првенству.
На питање о голу који је одлучио победника, Станимировић је додао:
– У првом полувремену смо имали неколико добрих прилика, али то је фудбал – не мораш увек да имаш предност. У наставку нисмо дозволили домаћој екипи да нас изненади, знали смо њихове квалитете. Драго ми је што сам својим голом из даљине решио утакмицу. Идемо даље, тек је почетак сезоне и има још доста простора за напредак. Желимо да се приближимо тимовима из врха табеле.
У наредном колу Панчевачки српсколигаш дочекује екипу Младости из Бачког Јарка.
– Очекује нас тежак меч против врло квалитетног ривала који ретко губи бодове. Верујем да можемо да наметнемо наш стил игре и покушамо да дођемо до нове победе. Тријумф против Младости би нам много значио – био би трећи узастопни. Очекујем да ће публика доћи у великом броју и подржати нас у овом важном дуелу – закључио је Станимировић.
Б. Стојковски