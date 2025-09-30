Сахране за среду, 1. октобар
На Градском гробљу у Новом Саду у среду ће бити сахрањени:
Јелена Илијe Милошевић (1944) – урна - у 09.45
Влада Славка Хорватић (1965) – испраћај - у 09.45
Богдан Милоша Тарбук (1937) у 10.30
Рајко Бранка Лонцић (1943) у 11.15
Радивоје Митра Давидовић (1949) – урна - у 12.00
Мира Мироја Шобић (1960) у 12.00
Велимирка Драгомира Билић (1956) у 12.45
Радмила Бошка Пешканов (1953) у 13.30
Драгана Јована Бранков (1951) у 14.15
Зука Мухарема Ељмаз (1945) у 15.00
Алмашко гробље, (Нови Сад)
Јованка Момчила Ковачевић (1938) у 13.00
Гробље Нови мајур (Петроварадин)
Андрија Ивице Бешкер (1952) у 13.00