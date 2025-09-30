overcast clouds
17°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Сахране за среду, 1. октобар

30.09.2025. 14:47 14:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробљу у Новом Саду у среду ће бити сахрањени:

Јелена Илијe Милошевић (1944) – урна - у 09.45

Влада Славка Хорватић (1965) – испраћај - у 09.45

Богдан Милоша Тарбук (1937) у 10.30

Рајко Бранка Лонцић (1943) у 11.15

Радивоје Митра Давидовић (1949) – урна - у 12.00

Мира Мироја Шобић (1960) у 12.00

Велимирка Драгомира Билић (1956) у 12.45

Радмила Бошка Пешканов (1953) у 13.30

Драгана Јована Бранков (1951) у 14.15

Зука Мухарема Ељмаз (1945) у 15.00

Алмашко гробље, (Нови Сад)

Јованка Момчила Ковачевић (1938) у 13.00

Гробље Нови мајур (Петроварадин)

Андрија Ивице Бешкер (1952) у 13.00

сахране
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај