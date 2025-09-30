overcast clouds
ОТВОРЕНО НАЈВЕЋЕ ИГРАЛИШТЕ У ТЕМЕРИНУ За безбедну дечју игру 300 квадрата са мултифункционалним справама

30.09.2025. 10:19 10:33
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Општина Темерин

Председник општине Темерин Младен Зец обишао је са сарадницима ново највеће дечије игралиште у Темерину.

Игралиште је у дворишту централног објекта Предшколске установе „Вељко Влаховић“, на површини од 300 квадрата, а опремљено је бројним мултифункционалних справама. 

Терен је урађен од најбољих доступних материјала и побољшане тартан гуме, отпорне на високе температуре,  како би деца могла да се играју безбедно и дуготрајно.

-Поносни смо што смо нашим најмлађима обезбедили простор за игру, дружење и безбрижно одрастање - поручио је Зец. 

Војводина Бачка
