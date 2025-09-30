ОТВОРЕНО НАЈВЕЋЕ ИГРАЛИШТЕ У ТЕМЕРИНУ За безбедну дечју игру 300 квадрата са мултифункционалним справама
30.09.2025. 10:19 10:33
Председник општине Темерин Младен Зец обишао је са сарадницима ново највеће дечије игралиште у Темерину.
Игралиште је у дворишту централног објекта Предшколске установе „Вељко Влаховић“, на површини од 300 квадрата, а опремљено је бројним мултифункционалних справама.
Терен је урађен од најбољих доступних материјала и побољшане тартан гуме, отпорне на високе температуре, како би деца могла да се играју безбедно и дуготрајно.
-Поносни смо што смо нашим најмлађима обезбедили простор за игру, дружење и безбрижно одрастање - поручио је Зец.