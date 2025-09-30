“ДУШАН СИЛНИ” ШТЕДИ СТРУЈУ Спортска хала у Српској Црњи добила соларну електрану
На крову спортске хале “Душан Силни” у Српској Црњи успешно је завршена изградња фотонапонске електране, чиме је Општина Нова Црња начинила значајан корак ка унапређењу енергетске ефикасности и коришћењу обновљивих извора енергије. Пројекат је реализован захваљујући средствима које је општина добила путем конкурса Министарства рударства и енергетике.
“Радови на изградњи соларне електране су завршени, а у току је добијање одобрења од стране Електропривреде Србије за прикључење система на електроенергетску мрежу. Очекује се да ће електрана ускоро бити пуштена у рад и почети са производњом електричне енергије”, саопштила је Општина Нова Црња.
Главни циљеви пројекта су смањење трошкова за електричну енергију, повећање енергетске независности општине, прелазак на чистије, обновљиве изворе енергије и заштита животне средине. Осим тога, пројекат има и додатне циљеве од ширег значаја - подизање свести грађана о значају енергетске ефикасности, стварање услова за увођење сличних система у другим јавним објектима, као и дугорочно смањење емисије угљен-диоксида.
Председник општине Нова Црниа Драган Даничић је истакао важност овог пројекта за локалну заједницу.
-Ово је само први корак у нашем плану да општину Нова Црња учинимо енергетски ефикаснијом и еколошки одрживом средином. Захваљујемо Министарству рударства и енергетике што је препознало значај наше иницијативе и омогућило њену реализацију - поручио је Даничић.
У локалној самоуправи кажу да изградњом соларне електране Општина Нова Црња не само да остварује значајне уштеде у трошковима за енергенте, већ и активно учествује у националној стратегији енергетске транзиције и смањења зависности од фосилних горива. Очекује се да ће електрана задовољити велики део енергетских потреба спортске хале, а вишак произведене енергије моћи ће да се користи за друге јавне објекте, чиме се додатно повећава ефикасност овог улагања.
“Пројекат изградње фотонапонске електране представља пример добре праксе у коришћењу државних подстицаја и конкретан допринос одрживом развоју и борби против климатских промена”, поручују из новоцрњанске општине.