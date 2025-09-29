scattered clouds
17°C
29.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВОГ ДАТУМА ПОЧИЊЕ ГРЕЈНА СЕЗОНА У НОВОМ САДУ Због ниских температура могуће и раније

29.09.2025. 17:51 18:03
Пише:
Дневник
Извор:
нс уживо
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com/Ilustracija

Нова грејна сезона почеће најкасније 15. октобра у Новом Саду, поручили су из Новосадске топлане.

– У складу са одлуком, нова грејна сезона почеће 15. октобра. Уколико будемо имали три ноћи узастопно температуре испод 12 степени, стартоваће и раније. Имамо велики број цурења на кућним инсталацијама. Преко 130 објеката није напуњено због пријављених радова, хаваријских цурења. Када нам од‌јаве радове, напунићемо и те зграде – рекла је Ивана Станимировић, ПР Новосадске топлане.

НСуживо.рс

јкп новосадска топлана грејна сезона
Извор:
нс уживо
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај