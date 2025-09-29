ОВОГ ДАТУМА ПОЧИЊЕ ГРЕЈНА СЕЗОНА У НОВОМ САДУ Због ниских температура могуће и раније
29.09.2025. 17:51 18:03
Нова грејна сезона почеће најкасније 15. октобра у Новом Саду, поручили су из Новосадске топлане.
– У складу са одлуком, нова грејна сезона почеће 15. октобра. Уколико будемо имали три ноћи узастопно температуре испод 12 степени, стартоваће и раније. Имамо велики број цурења на кућним инсталацијама. Преко 130 објеката није напуњено због пријављених радова, хаваријских цурења. Када нам одјаве радове, напунићемо и те зграде – рекла је Ивана Станимировић, ПР Новосадске топлане.