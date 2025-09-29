scattered clouds
(ВИДЕО) ВОШИН ГОЛ МЕЂУ НАЈЛЕПШИМ: Ранђеловић донео бод Новосађанима и нашао се у одбраном друштву

29.09.2025. 16:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: С. Шушњевић

Фудбалери Војводине одиграли су нерешено 1:1 са Железничаром из Панчева у 10. колу Суперлиге Србије.

Новосађани су на „Карађорђу“ губили у првом полувремену, а на сјајан центаршут Коларића са десног бока, Лазар Ранђеловић се одлично снашао и са друге стативе је из прве погодио за 1:1 и бод „Старе даме“. 

Управо је његов гол уврштен међу најлепше у 10. колу Суперлиге. 

