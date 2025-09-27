clear sky
15°C
27.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РЕМИ РЕАЛАН РЕЗУЛТАТ – Помоћни тренер Војводине Дунђерски: Лоше прво полувреме

27.09.2025. 22:03 22:06
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Војводина

Помоћни тренер Војводине Љубиша Дунђерски сматра да је реми са Железничаром по мери после свега приказаног на терену.

Воша је у суботу увече пред својим навијачима ремизирала са Железничаром резултатом 1:1.

– Добро смо ушли у меч, притиснули смо ривала, али нисмо искористили неке полушансе. После је дошло до пада агресивности, а Железничар је то казнио. Све у свему, једно лоше прво полувреме. У другом смо направили неке промене, дошли до изједначење, веровали смо да можемо до преокрета. Са још две промене смо појачали офанзиву, нисмо искористили то што смо имали, на крају је Железничар имао своје шансе да дође до победе, али је наш голман Росић добро реаговао и мислим да је подела бодова заслужена – рекао је Дунђерски.

У наредном колу, у суботу од 18:30, Војводина гостује екипи Партизана.

фк војводина Вошин кутак суперлига фудбал
Извор:
ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај