РЕМИ РЕАЛАН РЕЗУЛТАТ – Помоћни тренер Војводине Дунђерски: Лоше прво полувреме
Помоћни тренер Војводине Љубиша Дунђерски сматра да је реми са Железничаром по мери после свега приказаног на терену.
Воша је у суботу увече пред својим навијачима ремизирала са Железничаром резултатом 1:1.
– Добро смо ушли у меч, притиснули смо ривала, али нисмо искористили неке полушансе. После је дошло до пада агресивности, а Железничар је то казнио. Све у свему, једно лоше прво полувреме. У другом смо направили неке промене, дошли до изједначење, веровали смо да можемо до преокрета. Са још две промене смо појачали офанзиву, нисмо искористили то што смо имали, на крају је Железничар имао своје шансе да дође до победе, али је наш голман Росић добро реаговао и мислим да је подела бодова заслужена – рекао је Дунђерски.
У наредном колу, у суботу од 18:30, Војводина гостује екипи Партизана.