МЛАДИ ИЗ СРБИЈЕ БИЛИ ДЕО МЕЂУНАРОДНЕ ПОСАДЕ „ФЛОТЕ МИРА” Одбацили предрасуде и уживали
Аустријски пројекат „Мирно море – Friedensflotte“ као највећи социјално-педагошки мировни пројекат у Европи траје већ више од 30 година, а деци из Србије ово је 22. учешће.
Под мотом „Одбацити све предрасуде преко палубе и живети заједно на једном броду“, Флота мира сваке године окупља више од 1.000 учесника, деце и младих, припаднике више од 20 националности.
Током једнонедељног дружења и живљења на једрилицама деца и млади уче животне вештине, вештине једрења, упознају нове пријатеље, прихватају и поштују међусобне различитости, схватајући да је једино тако могуће заједнички живети како на скученом простору брода, тако и у градовима и државама са становништвом различитих националности, припадницима различитих социјалних, етничких, културолошких група.
Ове године, од 13-20. септембра, седморо ученика осмих разреда ОШ „Петефи Шандор“ из Новог Сада и 9 младих из Гимназије „20. октобар“ из Бачке Паланке пловили су на две једрилице. Током недеље пловидбе обишли су Јелсу и Стари Град на Хвару, Пучишћа и Супетар на Брачу, Каштел Гомилицу и Сплит.
Утисци деце
Овогодишњи учесници су рекли да их је ово искуство научило новим сазнањима о бродовима и мору, као и да им је било занимљиво да возе једрилицу. Пријало им је и дружење са децом из других земаља, као и да је дружење у оваквим условима дефинитивно може да оствари идеју мира. Сви су срећни што су имали овакво искуство и захвални „Мирном мору“ , јер је различито од свих путовања на која су ишли.
Сваки дан је почињао заједничким припремањем оброка, прањем и склањањем судова, а потом спремањем једрилице за пловидбу. Млади су имали прилику да и сами возе једрилицу, постављају бокобране, бацају конопе при упловљавању, да се купају у мору, а на копну су учествовали у разним забавним активностима и поучним радионицама. Наши осмаци и средњошколци учествовали су у еколошкој радионици „Пластика у мору“ у сарадњи са ученицима из Шилерове Гимназије из Минстера у Немачкој (као део Еразмус пројекта), али и у радионици Peace-Talk на тему „Сексуалност“. У Пучишћима на Брачу су посетили клесарску школу, јединствену по томе што се тамо камен обрађује искључиво ручно.
Током целе недеље трајања Флоте мира, највише су се дружили са младима из Босне и Хрватске, штоје крунисано заједничким представљањем песмом на завршној свечаности.
Иако је у претходних 20 година више од 250 младих из Србије учествовало у овом пројекту, реакције су увек исте: у почетку неизвесност шта их очекује, збуњеност при доласку на једрилицу због скученог простора, љуљања и недовољног познавања особа са којима ће живети недељу дана, а при одласку жал што је дошао крај и жеља да учествују и плове поново.
Ј. В.