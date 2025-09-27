ПЕХ ЗА ЦРВЕНО-БЕЛЕ ПРЕД ПОЧЕТАК СЕЗОНЕ: Озбиљна повреда Кенана, чека га дужа пауза
27.09.2025. 11:17 11:20
Кошаркаш Црвене звезде Ајзеа Кенан повредио је лигаменте колена, саопштено је из клуба.
– Црвена звезда обавештава јавност да су лекарски прегледи, који су обављени у петак, утврдили да је првотимац нашег клуба Ајзеа Кенан повредио предње укрштене лигаменте колена. Кенан се повредио током првог полувремена утакмице ВТБ Суперкупа са Дубаијем. Даља дијагностика ће бити спроведена у наредном периоду – наводе из Звезде.
Извесно, Кенана очекује вишемесечна пауза, која је уобичајена код овако комплексних повреда.