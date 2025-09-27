broken clouds
17°C
27.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АЛКАРАЗ ЕКСПРЕСНО: Белгијанац без шансе, Шпанац у четвртфиналу Токија

27.09.2025. 12:44 12:47
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Jeff Chiu

Најбољи тенисер света Карлос Алкараз пласирао се у четвртфинале АТП турнира у Токију.

Шпанац је у осмини финала победио Белгијанца Зизуа Бергса резултатом 6:4, 6:3 за сат и 20 минута игре.

Бергс је први дошао до брејка на мечу, имао је предност 2:1 у првом сету, али је затим Алкараз после преокрета повео 1:0 у сетовима.

Шпански тенисер је у другом сету два пута одузео сервис Бергсу и тако дошао до победе и пласмана у наредну рунду такмичења.

Алкараз ће у четвртфиналу играти против Американца Брендона Накашиме, који је раније данас победио Мађара Мартона Фучовича резултатом 7:5, 6:3.

АТП турниру у Токију игра се за наградни фонд од 2.226.470 долара.

Карлос Алкараз тенис
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај