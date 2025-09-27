АЛКАРАЗ ЕКСПРЕСНО: Белгијанац без шансе, Шпанац у четвртфиналу Токија
Најбољи тенисер света Карлос Алкараз пласирао се у четвртфинале АТП турнира у Токију.
Шпанац је у осмини финала победио Белгијанца Зизуа Бергса резултатом 6:4, 6:3 за сат и 20 минута игре.
Бергс је први дошао до брејка на мечу, имао је предност 2:1 у првом сету, али је затим Алкараз после преокрета повео 1:0 у сетовима.
Шпански тенисер је у другом сету два пута одузео сервис Бергсу и тако дошао до победе и пласмана у наредну рунду такмичења.
Алкараз ће у четвртфиналу играти против Американца Брендона Накашиме, који је раније данас победио Мађара Мартона Фучовича резултатом 7:5, 6:3.
АТП турниру у Токију игра се за наградни фонд од 2.226.470 долара.