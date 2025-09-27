broken clouds
ВРАТА КСС И БЕОГРАДА ПОТПУНО ОТВОРЕНА – Човић: Надам се наставку традиције са ВТБ лигом, Кушенко: Радујемо се будућим пројектима

27.09.2025. 12:33
Пише:
Дневник
Извор:
Кошаркашки савез Србије
спорт
Фото: Кошаркашки савез Србије

Београд је у недељи за нама био прави кошаркашки центар.

У Београдској арени одржан је ВТБ Суперкуп, један од најјачих припремних турнира у европском клупском календару, а Кошаркашки савез Србије имао је част да буде један од кључних организатора заједно са ВТБ лигом и партнерима из наше земље.

Први пут је ВТБ Суперкуп одигран ван граница Русије, а челници лиге препознали су Србију, Београд и Кошаркашки савез Србије као поуздане партнере и пријатеље.

Учесници су била четири реномирана клуба, два из Русије – ЦСКА из Москве и Зенит из Санкт Петербурга, и два члана Евролиге и АБА лиге – домаћа Црвена звезда и Дубаи. Московљани су у финалу победили екипу Зенита 96:79, док је Црвена звезда у утакмици са треће место савладала Дубаи 82:80.

Током два дана, екипе су приказале висок ниво кошарке, а навијачи су имали прилику да из прве руке гледају утакмице највишег нивоа у одличној спортској атмосфери и уживају у пропратним садржајима. Уочи почетка сваке утакмице, гледаоци су могли да уживају у сјајном аудио-визуелном спектаклу и 3Д мапингу – светлима, звуку и покретним сликама на терену Београдске арене, а било је и пиротехничких ефеката од којих су неки први пут виђени на спортским догађајима на овим просторима.

Организација турнира протекла је у изузетно професионалној атмосфери, уз пуну техничку и логистичку подршку домаћина. Сви сегменти – од смештаја и транспорта екипа, до безбедности, медијске покривености и комуникације са публиком – спроведени су у складу са највишим стандардима.

Посебно радује велики број деце из кошаркашких клубова из Србије којима је Кошаркашки савез, уз потпуно разумевање ВТБ лиге, омогућио да бесплатно гледају утакмице на турниру.

– Драго ми је да су представници ВТБ лиге задовољни са свим условима и комплетном организацијом Суперкупа. Ми смо о томе разговарали неколико година, а интензивирали смо то у протеклих неколико месеци. Кад кажем ми, мислим на Кошаркашки савез Србије. Потом смо искоординирали са градом Београдом и свим осталим институцијама да би се направио што је могуће бољи Суперкуп. Било је предвиђено да буде осам екипа. Нажалост, сведено је на четири. Честитам ЦСКА на освојеном Суперкупу и надам се да ће се наставити ова традиција и врата Кошаркашког савеза Србије и Београда су потпуно отворена за све даље акције и договоре са ВТБ лигом рекао је председник Кошаркашког савеза Србије Небојша Човић.

У име Лиге ВТБ, желим да се захвалим Кошаркашком савезу Србије, Београду и свима који су допринели  изузетној организацији Суперкупа у Београду. Ваш труд, професионализам и гостопримство учинили су овај догађај посебним и успешним. Суперкуп је прошао на највишем нивоу, што је резултат ваше посвећености и сарадње. Искрено се радујемо будућим пројектима и поновном сусрету у Београду рекао је председник Јединствене лиге ВТБ Серфеј Кушенко.

Потпредседник Кошаркашког савеза Србије за финансије и маркетинг и директор сениорске репрезентације Филип Сунтурлић учествовао је у церемонији уручења медаља.

Кошаркашки савез Србије, Град Београд и организациони тим турнира су још једном потврдили да се овакви догађаји могу максимално добро организовати у нашој држави јер поседујемо велики квалитет и искуство у организацији великих спортских међународних догађаја. Захваљујем се председнику ВТБ лиге Сергеју Кушенку и свим запосленим у ВТБ лиги на поверењу и подршци и максималној ангажованости да све протекне у најбољем реду, свим спонзорима, медијима, као и волонтерима који су учинили да овај догађај буде организован према највишим стандардима. Велико хвала клубовима  – Црвеној звезди као домаћем тиму, Дубаију, и нашим братским клубовима из Русије, ЦСКА и Зениту, који су пристали да играју на турниру рекао је Филип Сунтурлић.

кошаркашки савез србије небојша човић
Извор:
Кошаркашки савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
