27.09.2025.
Нови Сад
ПРЕДСЕДНИК ТСЦ-А ОТКРИО ”СУРОВУ ИСТИНУ” Уложили смо али... у Србији ни Реал Мадрид не би могао да буде шампион

27.09.2025. 13:48
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Б92
Youtube prinstcrin/ Biznis Priče
Фото: Youtube prinstcrin/ Biznis Priče

Јанош Жембери, председник ТСЦ-а, поручује да и поред великих улагања у стадион и омладинску академију, шампионска титула у Србији остаје готово недостижна.

Јанош Жембери, председник ТСЦ-а, истиче да је титула за тим из Бачке Тополе готово недостижна, упркос великим улагањима у инфраструктуру и развој младих играча.

"ТСЦ је прва екипа која је значајније улагала у инфраструктуру. Направили смо спортски центар, академију за младе уз помоћ државе Мађарске, а тек касније стадион. Почели смо да стварамо добре младе играче. Како смо ми почели, онда су кренули и други да стварају терене у Србији. А кад је у питању титула, у Србији ни Реал Мадрид не би могао бити шампион", рекао је Жембери током панела "Фудбал у региону – како подићи домаће лиге".

ТСЦ је историјски пробој остварио 2019. године, када је као првопласирани тим Прве лиге Србије изборио пласман у Суперлигу. Од тада, клуб из Бачке Тополе бележи запажене резултате: сваке сезоне завршавају у горњем делу табеле, једном су били трећи, а једном други.

Поред домаћих такмичења, ТСЦ је успешно представљао Србију и на европској сцени, учествујући у групним фазама Лиге Европе и Лиге Конференције, па чак и у нокаут фазама ових такмичења.

У Купу Србије, тим је два пута стигао до полуфинала.

B92.net

фк тсц
Извор:
Дневник/Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
