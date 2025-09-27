ПРЕДСЕДНИК ТСЦ-А ОТКРИО ”СУРОВУ ИСТИНУ” Уложили смо али... у Србији ни Реал Мадрид не би могао да буде шампион
Јанош Жембери, председник ТСЦ-а, поручује да и поред великих улагања у стадион и омладинску академију, шампионска титула у Србији остаје готово недостижна.
Јанош Жембери, председник ТСЦ-а, истиче да је титула за тим из Бачке Тополе готово недостижна, упркос великим улагањима у инфраструктуру и развој младих играча.
"ТСЦ је прва екипа која је значајније улагала у инфраструктуру. Направили смо спортски центар, академију за младе уз помоћ државе Мађарске, а тек касније стадион. Почели смо да стварамо добре младе играче. Како смо ми почели, онда су кренули и други да стварају терене у Србији. А кад је у питању титула, у Србији ни Реал Мадрид не би могао бити шампион", рекао је Жембери током панела "Фудбал у региону – како подићи домаће лиге".
ТСЦ је историјски пробој остварио 2019. године, када је као првопласирани тим Прве лиге Србије изборио пласман у Суперлигу. Од тада, клуб из Бачке Тополе бележи запажене резултате: сваке сезоне завршавају у горњем делу табеле, једном су били трећи, а једном други.
Поред домаћих такмичења, ТСЦ је успешно представљао Србију и на европској сцени, учествујући у групним фазама Лиге Европе и Лиге Конференције, па чак и у нокаут фазама ових такмичења.
У Купу Србије, тим је два пута стигао до полуфинала.
B92.net