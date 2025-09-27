broken clouds
СИНЕР „ДАО ГАС“ НАКОН ИЗГУБЉЕНОГ СЕТА: Са нулом ставио тачку на меч и пласирао се у четвртфинале Пекинга

27.09.2025. 11:58
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Andy Wong

Италијански тенисер Јаник Синер пласирао се у четвртфинале АТП турнира у Пекингу.

У осмини финала је победио Француза Теренса Атмана резултатом 6:4, 5:7, 6:0.

Меч је трајао два сата и 22 минута. Синер је други тенисер света, док је Атман 68. на АТП листи.

Синер је у трећем гему првог сета одузео сервис Атману и тако повео 1:0 у сетовима.

Атман је затим два пута имао брејк заостатка у другом сету, али је успео да дође до преокрета и изједначења у сетовима.

Други тенисер света је био убедљив у трећем сету, а Атману није препустио ниједан гем.

Синер ће у четвртфиналу играти Мађара Фабијана Марожана, који је раније данас победио Француза Александра Милера са 6:3, 7:6 (7:5).

АТП турнир у Пекингу игра се за наградни фонд од 4.016.050 долара.

